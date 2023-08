Su Netflix c’è una serie tv danese sulla politica che mostra i lati oscuri del potere

Ami gli intrighi e le lotte per il potere e vuoi vedere una fiction da guardare tutta d’un fiato? Su Netflix c’è una serie tv danese che parla di politica. Si intitola Borgen e vede protagonista la storia di donna che diventa Primo Ministro del suo Paese.

Birgitte (Sidse Babett Knudsen) afholder pressemøde op til vedtagelsen af finansloven, da hun får nogle ubehagelige oplysninger.Foto: Mike Kollöffel, DR.

Su Netflix una serie tv danese sulla politica e il potere

Borgen – Il potere è un political drama danese composto da quattro stagioni per un totale di 38 episodi da un’ora l’uno. Ideata da Adam Price e prodotta da Camilla Hammerich per DR (la radiotelevisione pubblica danese), è scritta da Price insieme a Jeppe Gjervig Gram e Tobias Lindholm (sceneggiatore con Thomas Vinterberg di Submarino e La comune).

In tempi non sospetti, un anno prima che Helle Thorning-Schmidt diventasse la prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro in Danimarca, usciva la serie tv Borgen – Il potere, sulla falsariga di saghe politiche simili come West Wing. La fiction indaga il potere su un doppio binario, professionale e personale, scegliendo appunto come protagonista una Prima ministra e seguendone problemi, difficoltà, vita quotidiana.

La trama della serie tv Borgen

Birgitte Nyborg è una politica danese molto carismatica, appartenente ai Moderati, un partito minore di centro-sinistra. Per una serie fortuita di eventi si ritrova, inaspettatamente, candidata al ruolo di Primo ministro alle elezioni, che, contro tutte le previsioni, finisce per vincere.

Da quel momento le sue vicende politiche si mescolano a quelle private e familiari, da neo divorziata e madre di due ragazzi. La sua vita dunque si alternerà tra la casa della sua famiglia e, appunto, Borgen, come viene chiamato il Palazzo Christiansborg in cui hanno sede i tre maggiori poteri dello stato: Parlamento, ufficio del Primo Ministro e Corte Suprema.

Gli attori protagonisti della serie Netflix sono Sidse Babett Knudsen che interpreta il Primo Ministro della Danimarca e Mikael Birkkjær, marito di Birgitte, da cui divorzia a inizio serie.

Guarda il trailer