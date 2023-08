Su Netflix c’è una serie poliziesca che ha conquistato il mondo, che unisce noir e mistero

Se ami il mistero e apprezzi il genere poliziesco questa è la serie tv che devi vedere se ancora non l’hai fatto. Su Netflix c’è una serie poliziesca noir che si ispira all’universo DC Comics e ti appassionerà con le sue storie coinvolgenti. Si tratta di Gotham e racconta di Gotham City prima che Bruce Wayne diventasse un eroe.

Su Netflix una serie poliziesca noir che ti appassionerà

Gotham può essere considerata la serie prequel di Batman. Ideata da Bruno Heller (già autore di opere per la televisione, come The Mentalist e Rome) e prodotta dalla Warner Bros, è andata in onda, per la prima volta, dal 2014 al 2019. Si compone di 5 stagioni e di 100 episodi.

Gotham ripercorre le origini di Batman, l’eroe più celebre della DC Comics, ma non lo mette al centro della narrazione. La serie statunitense può essere definita come un poliziesco noir, ambientato nella oscura città di origine dei personaggi che ben conosciamo.

La trama della serie Gotham

Protagonista della serie televisiva su Netflix è una giovane recluta del dipartimento di polizia: Jim Gordon. Il detective inizia la carriera nella GCPD (polizia di Gotham), affiancando l’investigatore Harvey Bullock. I due si ritrovano a indagare sui miliardari coniugi Wayne, rapinati e poi uccisi all’uscita di uno spettacolo teatrale. Unico superstite: il figlio bambino, Bruce.

Ad occuparsi del piccolo resta Alfred, non un semplice maggiordomo, ma quasi un padre. A confortarlo ci pensa Jim, che gli promette di catturare l’assassino dei suoi genitori. Tanti i nemici da affrontare, personaggi che entrano in scena un po’ alla volta, nel corso delle 5 stagioni, e che si rivelano i futuri rivali di Batman tra cui Pinguino, Joker, Riddler, Catwoman.

Tra gli attori del cast troviamo Ben McKenzie (il giovane detective James Gordon) affiancato da Robin Lord Taylor, Cameron Monaghan e Cory Michael Smith.

Guarda il trailer