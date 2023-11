Su Netflix c’è una pellicola drammatica, tratta da una storia vera, per riflettere sul significato della parola follia

Vuoi guardare stasera un film molto coinvolgente, tratto da una storia vera? Su Netflix c’è una pellicola drammatica ricca di emozioni, per riflettere sul significato della parola follia. Si tratta di Ragazze interrotte e vede come protagoniste una coppia di splendide attrici.

Su Netflix una pellicola drammatica tratta da una storia vera

Ragazze interrotte (Girl, Interrupted) è un film del 1999 diretto da James Mangold. È liberamente tratto dalla storia vera di Susanna Kaysen, autrice dell’omonimo romanzo autobiografico che narra la vicenda di una giovane donna ricoverata in una clinica psichiatrica negli anni Sessanta.

Dopo aver tentato il suicidio, la giovane scrittrice Susanna (Winona Ryder) viene rinchiusa suo malgrado dai genitori al Claymore Hospital, una clinica psichiatrica che ospita ragazze affette da disturbi di personalità. Da questa convivenza forzata e surreale imparerà a ricostruire se stessa.

Straordinarie le prove attoriali di un cast da urlo, a partire da Angelina Jolie (premiata con l’Oscar). Altrettanto convincente Winona Ryder. E poi Brittany Murphy è Daisy, Whoopi Goldberg è Valerie, Jared Leto è Tobias. Musiche di Mychael Danna.

Ragazze interrotte ha vinto un premio Oscar, un Golden Globe e un premio SAG Awards nel 2000 (tutti per Angelina Jolie come attrice non protagonista).

La trama del film Ragazze interrotte

È il 1967 e la diciassettenne Susanna somiglia a tante altre adolescenti americane sue coetanee: è confusa, insicura e cerca disperatamente di dare un senso al mondo in veloce cambiamento che la circonda. Ma lo psichiatra con cui si incontra dà a questo un nome preciso, disturbi marginali della personalità e se ne lava le mani spedendola al Claymoore Hospital.

Qui Susanna conosce un gruppo di ragazze fuori dagli schemi, che non solo diventano le sue più care amiche, ma le illuminano la via per ritrovare una persona che aveva perso di vista: se stessa.

