Su Netflix c’è una miniserie turca apprezzatissima, una storia drammatica su un amore ossessivo

Senza tanto rumore, è arrivata sulla piattaforma streaming e in poco tempo ha conquistato il pubblico. Si tratta di una miniserie turca drammatica apprezzatissima su Netflix, una storia cruda e coinvolgente sull’amore ossessivo di una madre per la figlia. Si intitola Anime false (Who Were We Running From), è uscita nel marzo 2023, ed è una produzione turca in sette episodi.

Su Netflix una miniserie turca in sette episodi

Anime false racconta di una madre dal passato misterioso che vive con la figlia come una fuggitiva. Passa, infatti, da un albergo all’altro evitando il contatto con qualsiasi persona estranea. Si tratta di una storia intima, introspettiva, profonda, che vi coinvolgerà nella assurda fuga di una madre dalle cose brutte della vita. Il racconto di un amore incondizionato di una mamma fragile e cresciuta senza amore per la sua creatura che è la sua unica ragione di vita.

Una mamma e una figlia diversissime che vivono in un mondo raffigurato come un miscuglio di “anime false” appunto, cioè di persone che vivono solo di forma e di apparenza. L’ossessione materna è tale da spingere la donna a fare di tutto per evitare che la figlia possa conoscere il dolore della vita.

La trama della serie Anime false

Una madre in fuga con la figlia passa da un albergo all’altro perché teme di essere inseguita da quelli che definisce i molti e i cattivi. Ma la figlia cresce e il suo carattere sempre più esuberante la pone al centro dell’attenzione. Aumenta, nello stesso tempo, la scia di cadaveri che si lasciano dietro.

Le attrici turche Melisa Sozen e Eylül Tumbar sono le protagoniste di questo racconto, madre e figlia unite da un legame indissolubile. Il titolo originale di questa fiction, Biz Kimden Kaçiyorduk Anne, si basa sull’omonimo romanzo della scrittrice Perihan Mağden.

Guarda il trailer