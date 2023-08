Su Netflix c’è una miniserie thriller tesa e avvincente con al centro il dramma di una donna

Se ami i drammi e le storie da vedere tutte d’un fiato, ecco il consiglio perfetto per te. Su Netflix c’è una miniserie thriller del 2023 in sei episodi che non puoi perdere. Si intitola Unseen ed è una produzione sudafricana con al centro il dramma di una donna.

Su Netflix una miniserie thriller sul dramma di una donna

Unseen è ambientata a Città del Capo ed è stata creata e diretta da Travis Taute e Daryne Joshua. La miniserie thriller diviso in sei parti ed è tratta dalla serie turca del 2021 Fatma. In entrambe le versioni la protagonista è una collaboratrice domestica che cerca disperatamente di sopravvivere alla morte del figlio.

La protagonista è interpretata dall’attrice Gail Mabalane che veste in panni di una donna che lavora sodo per resistere fino al momento un cui il marito uscirà di prigione. Una donna semplice e rassegnata, che suo malgrado diventerà un’omicida per farsi giustizia da sola.

Una vicenda drammatica con protagonista un’assassina sui generis. In grado di tenere incollato alla poltrona lo spettatore ma anche di suscitare compassione ed emozione.

La trama della miniserie Unseen

Zenzi è una donna sola e disperata, che subisce continue molestie sessuali da Enrico, il padrone della sua casa in periferia che minaccia di buttarla in strada se non accetterà le sue richieste. La donna lavora come domestica in una villa di una famiglia che vive in uno dei quartieri più ricchi di Città del Capo. Quando arriva il giorno in cui finalmente suo marito uscirà dal carcere, Zenzi va a prenderlo ma il compagno è sparito e nessuno l’ha visto o sa dove si è nascosto.

La scomparsa del marito lascia Zenzi ancora più sola e indifesa. Non ottenendo nessun aiuto dalla polizia, decide di svolgere da sola le proprie indagini. Indagini che la porteranno a sparare e uccidere un uomo, un atto che le cambierà la sua vita per sempre.

Guarda il trailer