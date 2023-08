Su Netflix c’è una miniserie thriller sul tema del doppio ricca di suspence e di colpi di scena

Se cerchi una serie da vedere in un lampo e ti fidi del passaparola degli utenti ecco la proposta che fa per te. Su Netflix c’è una miniserie thriller sul tema del doppio che continua ad appassionare gli spettatori di tutto il mondo. Si intitola Echoes ed è ricca di colpi di scena, di suspence e inquietudine.

Su Netflix una miniserie thriller sul tema del doppio

Echoes è una miniserie composta da soli sette episodi di circa quaranta minuti ciascuno. Protagonista femminile è Michelle Monaghan (Un amore di testimone, Lo spaccacuori, The best of me – Il meglio di me). Nel cast insieme a lei Matt Bomer (In time, Magic Mike) e Daniel Sunjata (Grey’s Anatomy).

Ideata da una giovane autrice australiana, Vanessa Gazy, la miniserie si avvale della collaborazione di Brian Yorkey, già autore di Tredici – 13 Reasons Why, produttore e collaboratore alla sceneggiatura. Prodotta da Endemol Shine Austrialia, la serie è stata girata in North Carolina. A metà strada tra dramma familiare e thriller psicologico, Echoes è ricca di colpi di scena, intrighi e tensione.

La trama della serie Echoes

Leni e Gina sono due sorelle gemelle. Fin da bambine le due hanno vissuto una doppia vita, essendo identiche si scambiavano l’identità per aiutarsi e superare insieme problemi e difficoltà. Una volta adulte, Leni è rimasta nella loro città natale, sposando il fidanzatino di quando era giovane, Jack, e gestendo l’allevamento di cavalli della famiglia. Gina è andata a studiare a Los Angeles dove si è creata una carriera da scrittrice raccontando proprio la storia della sua vita con Leni e dove ha sposato Charlie.

Quando Leni sparisce improvvisamente, Gina si precipita ad aiutare Jack, il padre e l’altra sorella, rimasta paralizzata a seguito di un incidente quando erano bambine, per cercare di ritrovare Leni. La situazione è però più difficile del previsto e la rete di bugie portata avanti da Leni e Gina rischia di esplodere improvvisamente, travolgendo le loro vite.

Guarda il trailer