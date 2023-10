Su Netflix c’è una miniserie thriller spagnola da non perdere, con una trama particolarmente avvincente e intrigante

Cerchi una storia ricca di colpi di scena, delitti e misteri, da vedere velocemente in un weekend? Su Netflix c’è una miniserie thriller spagnola piena di suspence e tensione. Si intitola Suburbia killer e in poco tempo, alla sua uscita, ha scalato la classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma di streaming.

Su Netflix una miniserie thriller spagnola ricca di tensione

Suburbia killer (The innocent) è una produzione spagnola in otto puntate tratta da un romanzo di successo del 2006: El inocente di Harlan Coben. Arrivata su Netflix il 30 aprile 2021, è ancora oggi un titolo interessante per gli amanti del genere grazie alla trama avvicente ed intrigante.

La miniserie è un vero e proprio puzzle da decifrare. La trama è capace di coinvolgere il pubblico all’interno di un thriller ricco di flashback e finali sospesi.

Il cast, così come la produzione, è completamente spagnolo. Mario Casas veste i panni del protagonista Mateo Vidal. Accanto a lui c’è Aura Garrido nel ruolo della moglie Olivia Costa e Alexandra Jiménez che interpreta l’ispettrice di polizia Lorena Ortiz.

Completano il cast Juana Acosta, Joxean Bengoetxea, Olivia Castanho, Jordi Collado, José Coronado, Gonzalo de Castro, Miki Esparbé, Sam Feuer.

La trama della miniserie Suburbia killer

La serie su Netflix segue la storia di Mateo Vidal, che quando frequentava l’università uccise involontariamente un uomo. Per quel reato ha passato quattro anni in carcere. Nove anni dopo, ritroviamo l’uomo che si è ricostruito una vita con Olivia ed è in attesa del loro primo figlio.

Un giorno mentre la moglie è lontana per lavoro, Mateo riceve una telefonata che lo fa precipitare in una serie di dubbi e sospetti che riguardano la moglie, che forse non è la persona che pensava. Nel frattempo, la situazione si complica ulteriormente: l’ispettrice di polizia Lorena Ortiz sta indagando sul suicidio di una donna. Le prove raccolte la portano a pensare che si tratti in realtà di un omicidio in cui risulterebbero coinvolti i coniugi Vidal.

