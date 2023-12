Su Netflix c’è una miniserie thriller intrigante che racconta la storia di un moderno villain

Per chi ha amato Undercover, la serie belga-olandese sul mondo del narcotraffico, c’è una bella notizia. Su Netflix è arrivato il prequel, una miniserie thriller intrigante che racconta la storia di uno dei suoi personaggi più affascinanti. Si intitola Ferry – The Series e non ti deluderà.

Su Netflix una miniserie thriller sul mondo del narcotraffico

Ferry – The Series è una nuova serie poliziesca belga che narra di come Ferry, il cattivo della prima stagione di Undercover, si sia imposto nel mondo del crimine. Fino a emergere come uno dei criminali e trafficanti più ricercati, alle prese con la moglie che scoprirà la vera natura dei suoi affari.

La produzione di genere crime è lunga 8 episodi di circa 50 minuti l’uno ed è stata crime creata da Nico Moolenaar e Bas Heijne. È uscita dopo l’omonimo film del 2021 diretto da Cecilia Verheyden. Il protagonista è interpretato ancora una volta da Frank Lammers, che ritorna in scena per raccontare la sua storia. Insieme a lui recitano attori sconosciuti al pubblico italiano ma di talento come Elise Schaap, Yannick van de Velde e Raymond Thiry.

La trama della miniserie Ferry – The Series

In Undercover i protagonisti erano due agenti della polizia olandese, infiltrati nella banda (e nella famiglia) di Ferry diventato il nemico pubblico n.1 per gli agenti del narcotraffico. Il personaggio di Ferry è nato come un moderno villain, ma ben presto ha catalizzato l’interesse del pubblico al punto da spingere Netflix a commissionare un lungometraggio (Ferry) sulle sue origini criminali. E quindi questa serie che a livello storico rappresenta un collegamento tra il film e le vicende narrate in Undercover.

Primi anni Ottanta in Belgio. Ferry Bouman cerca di farsi un nome all’interno della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy alle prime armi. Con John, il cognato Lars, Remco e Dennis, lotta contro l’irremovibile narcoboss Arie Tack e una nota gang di motociclisti per guadagnarsi un posto al vertice.

Ma solo quando la sua compagna Danielle scopre il lato oscuro dei suoi affari, si capirà quale prezzo Ferry deve pagare per diventare il più grande di tutti.

Guarda il trailer