Su Netflix c’è una miniserie sconvolgente tratta da una storia vera su un incredibile scandalo farmaceutico

Vuoi vedere una serie che sta sconvolgendo il mondo su un tema di scottante attualità? Su Netflix c’è una miniserie thriller di denuncia civile su uno scandalo farmaceutico di dimensioni inaudite. Si intitola Painkiller e sarà in grado di farti rabbrividire.

Su Netflix una miniserie sconvolgente su uno scandalo farmaceutico

Painkiller è una produzione di soli 6 episodi tesi e avvincenti che racconta una incredibile storia vera. È considerato uno dei thriller migliori degli ultimi tempi, che testimonia una tragedia che ancora continua, quella della epidemia di oppioidi negli Stati Uniti.

La serie Netflix parla del medicinale OxyContin, un oppioide usato per lenire il dolore, che a fine anni ’90 dilaga senza controllo causando dipendenza e morte. L’uso improprio da parte di persone alla ricerca dello sballo, infatti, moltiplica i rischi di overdose e morte. Il farmaco arricchisce l’azienda che lo produce con la complicità delle istituzioni.

L’OxyContin, infatti, è un farmaco antidolorifico a base di ossicodone che dà a chi lo assume una forte dipendenza, molto più della morfina. Creato e commercializzato dalla azienda farmaceutica Purdue, il farmaco è in vendita ancora oggi. Sembra che l’epidemia di oppiacei, che prosegue ancora oggi, sia costata oltre mezzo milione di morti negli Usa.

Cast e trama della miniserie Painkiller

Il cast della fiction è di primordine con protagonisti Matthew Broderick, West Duchovny, figlia di David e di Tea Leoni, Uzo Aduba, Taylor Kitsch. La serie è prodotta da Eric Newman, Alex Gibney, e Peter Berg, che è anche il regista.

La trama, tratta da storie vere, si sviluppa lungo varie linee, seguendo il punto di vista di diversi personaggi. Il presidente della società Richard Sackler, duro e ambizioso, la giovane venditrice Shannon Schaeffer, l’investigatrice Edie Flowers, il meccanico e vittima Glen Kryger.

La fonte delle testimonianze sono il volume “Pain Killer: L’impero dell’inganno e la grande epidemia americana di oppiacei”, di Barry Meier, e l’articolo “The Family That Built the Empire of Pain”, pubblicato sul New Yorker e scritto da Patrick Radden Keefe.

Guarda il trailer