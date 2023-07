Su Netflix c’è una miniserie poliziesca britannica, dove segreti e drammi si intrecciano

Ti piacciono i thriller e cerchi una serie da vedere velocemente? Su Netflix c’è una miniserie poliziesca britannica ispirata a un bestseller di Harlan Coben del 2012. Si intitola Stay Close e continua ad avere successo fin dalla sua uscita nel 2021.

Su Netflix una miniserie poliziesca britannica

Stay Close è composta da otto episodi e vanta un cast di veterani della televisione inglese. Gli attori sono Richard Armitage (Lo Hobbit), James Nesbitt (Jekyll), Sarah Parish (Blackpool), Cush Jumbo (The Good Wife) e Eddie Izzard (Vittoria e Abdul).

Scritta da Danny Brocklehurst, la serie appartiene al genere thriller-poliziesco ed è ispirata a un romanzo di Harlan Coben. Netflix aveva già trasportato cinematograficamente altri libri dell’autore di romanzi crime americano come The Stranger, Safe e The Five. Anche in Stay Close un evento del passato torna a galla e travolge le vite di alcune persone scoprendo segreti a lungo sepolti.

La trama di Stay Close

Stay Close narra la storia di alcuni uomini spariti nel nulla a distanza di circa un anno l’uno dall’altro. Sulle sparizioni indaga la polizia. I protagonisti della storia sono appunto un poliziotto, il detective Broome (interpretato da James Nesbitt), la madre di famiglia Megan, con un passato da ballerina di pole dance, Cassie (Cush Jumbo), il fotografo Ray Levine, ex fidanzato di Cassie (Richard Armitage) e Lorraine, gestrice del locale Vipers e vecchia amica di Cassie (Sarah Parish).

Tante storie del passato tornano a galla per complicare le esistenze dei diversi protagonisti.

Un ruolo di primo piano nella serie hanno anche due luoghi che ricorrono spesso, entrambi legati alle sparizioni su cui indaga la polizia: Si tratta del Vipers, il locale di pole dance gestito da Lorraine e in cui Cassie aveva già lavorato come ballerina E del bosco, il cui accesso è caratterizzato da una scultura gigante, alta venti metri, che rappresenta una testa umana.

