Su Netflix c’è una miniserie patinata e toccante ambientata durante la Seconda guerra mondiale

Cerchi una serie da guardare velocemente e ami le storie commoventi a sfondo storico? Su Netflix è arrivata una miniserie patinata e toccante che racconta una storia ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Si intitola Tutta la luce che non vediamo ed è tratta da un bestseller da quindici milioni di copie.

Tutta la luce che non vediamo è una miniserie in quattro parti diretta da Shawn Levy (Deadpool, Una notte al museo). Segue per dieci anni le vite intrecciate di Marie-Laure e Werner, due ragazzi con un destino apparentemente agli antipodi. I due si conoscono mentre Marie-Laure, cieca, è in fuga col padre, braccata dai nazisti, e invia trasmissioni illegali via radio. Werner è un giovane soldato tedesco che la ascolta e fa di tutto per proteggerla.

Tratto dall’omonimo romanzo premio Pulitzer (in originale All the Light We Cannot See) di Anthony Doerr, Tutta la luce che non vediamo è una storia potente e tenera, che ci racconta di come i legami umani siano l’unica luce possibile, anche nei periodi più bui.

Nel cast l’esordiente Aria Mia Loberti nel ruolo di Marie-Laure e Louis Hofman nei panni del tedesco Werner. Il padre e lo zio della ragazza sono gli attori Mark Ruffalo e Hugh Laurie (alias Dr House). Nel film vi sono anche Lars Eidinger, Marion Bailey, Andrea Deck e Rhashan Stone.

La trama della miniserie Tutta la luce che non vediamo

Marie-Laure Lebl è una ragazza cieca che vive a Parigi con il padre Daniel. L’occupazione nazista la costringe a fuggire a Saint-Malo, ospitata da uno zio. Dalla Bretagna Marie legge alla radio brani tratti da 20.000 leghe sotto i mari. In questo modo spera di raggiungere il padre, scomparso misteriosamente, e lo zio Etienne, e svolge un’azione di supporto alla Resistenza, utilizzando il romanzo classico per inviare messaggi in codice alle forze alleate.

A Saint Malo vive anche Werner Pfennig, giovanissimo soldato tedesco inviato dall’esercito del Terzo Reich a intercettare i messaggi radio della Resistenza. Così, la sorte dei due personaggi si intreccia. A un certo punto, però, Werner si trova costretto a dare la caccia a Marie.

