Su Netflix c’è una miniserie italiana su un amore in crisi, tratta da un romanzo

Se cerchi una serie da vedere velocemente che ti appassioni e ti coinvolga, segui il nostro consiglio. Su Netflix c’è una miniserie italiana che ha avuto tantissimo successo, tratta da un romanzo. Si intitola Fedeltà ed è interpretata da due attori molto amati dal pubblico.

Su Netflix una miniserie italiana tratta da un romanzo

Fedeltà è tratta dall’omonimo romanzo di Marco Massiroli ed è uscita nel 2021. È una miniserie composta da sei episodi ed è nota anche per la colonna sonora con la canzone di Arisa Verosimile. Protagonisti sono Michele Riondino (Il giovane Montalbano) e Lucrezia Guidone (La ragazza nella nebbia, Mare fuori). La regia è di Andrea Molaioli (La ragazza del lago).

La serie è piaciuta alla critica e a un pubblico di giovani e di meno giovani. Molto distante dalla classica celebrazione dell’amore, esplora in modo originale cosa significhi gestire una relazione d’amore. La storia parla di fedeltà, che non è solo l’ingrediente fondamentale di una relazione romantica ma spesso diventa una gabbia che tradisce la vera essenza di sé.

La trama di Fedeltà

La serie su Netflix racconta la storia di Carlo (Michele Riondino), scrittore e professore part-time di scrittura creativa, e Margherita (Lucrezia Guidone), agente immobiliare. La coppia è sposata da cinque anni e sembra molto felice perché le crepe del loro rapporto son ben nascoste.

Crepe che diventano distanze incolmabili quando per un malinteso – Carlo è sorpreso nel bagno dell’università a sorreggere una studentessa svenuta – Margherita pensa di essere stata tradita. Sebbene Carlo chiarisca subito la situazione, Margherita entra in una spirale di dubbi e insicurezze che la portano ad avvicinarsi al suo fisioterapista.

I sei episodi della serie di caratterizzano per la peculiarità, rara in un prodotto italiano, di rinunciare al facile romanticismo e ai dialoghi sdolcinati, per un’analisi più attuale e filosofica sui sentimenti.

