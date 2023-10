Sei appassionato di thriller giudiziari e non hai ancora visto questa serie? Su Netflix c’è una miniserie imperdibile, un legal drama avvincente e ricco di colpi di scena. Si tratta di Anatomia di uno scandalo ed è ambientato nel mondo della politica britannica.

Su Netflix un legal drama avvincente e ricco di colpi di scena

Anatomia di uno scandalo è una miniserie inglese in 6 puntate basata sull’omonimo romanzo di Sarah Vaughan e adattata per lo schermo da David E Kelley (Big Little Lies). La trama intricata della fiction Netflix segue lo scandalo che minaccia la reputazione di un importante parlamentare conservatore britannico.

Con un cast prestigioso, tra cui Rupert Friend (Homeland) e Michelle Dockery (Downton Abbey), la serie affronta un tema delicato come quello dello stupro e del consenso all’atto sessuale. L’attenzione si concentra soprattutto sul personaggio di Sophie Whitehouse, interpretato da Sienna Miller, moglie di un influente parlamentare conservatore. La storia prende il via da uno uno scandalo che rischia di distruggere la loro vita.

La trama della miniserie Anatomia di uno scandalo

James Whitehouse (Rupert Friend) è un parlamentare conservatore, ex Ministro del governo britannico. Prestante e sicuro di sé, è sposato con Sophie (Sienna Miller), sua fidanzata dai tempi dell’università. Sono una coppia perfetta con un’immagine pubblica inappuntabile. Il loro rapporto viene messo alla prova quando la relazione extraconiugale di James con la sua assistente Olivia Lytton (Naomi Scott) viene allo scoperto.

Ma ciò che sembra inizialmente un semplice scandalo amoroso si trasforma in un’accusa di stupro da parte di Olivia. Il resto della serie è la cronaca di un processo complesso che cerca di svelare una verità sfuggente. Il dubbio è se James fosse o meno consapevole che Olivia avesse negato all’ultimo secondo il consenso al loro ultimo rapporto. Quello che l’avvocato dell’accusa Kate Woodcroft (Michelle Dockery) cerca di dimostrare in aula. Nello stesso tempo Sophie e James lottano per preservare la loro immagine pubblica e proteggere la loro famiglia.

