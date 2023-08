Su Netflix c’è una miniserie drammatica sulle dinamiche di coppia, originale e coraggiosa

Se cerchi una serie che esplora le dinamiche di coppia e si pone domande coraggiose, abbiamo la proposta che fa per te. Su Netflix c’è una miniserie drammatica in cui ci si domanda se la monogamia e le relazioni felici esistano davvero. Si intitola Wanderlust e se non l’hai ancora vista devi assolutamente recuperarla.

Su Netflix una miniserie drammatica su una coppia in crisi

Prodotta da Drama Republic per Netflix e BBC One, Wanderlust è una serie drammatica che esplora le relazioni di una famiglia multi-generazionale. Scritta dal drammaturgo inglese Nick Payne (Constellations) e diretta da Luke Snellin e Lucy Tcherniak, è composta da sei episodi.

Al centro della storia c’è Joy Richards, una terapeuta che cerca di mantenere in piedi il suo matrimonio, in crisi dopo tanti anni. E, soprattutto tenta in tutti i modi di far riaccendere una scintilla sessuale ormai troppo spenta. Un incidente fa rivalutare a Joy e suo marito la propria relazione. Le vicende della coppia coinvolgono anche famiglia, vicini e amici e parlano di amore, desiderio, lussuria.

Punto di forza della serie è l’attrice australiana Toni Collette (Little Miss Sunshine, Il sesto senso, About a boy, The Hours) che interpreta la parte della protagonista.

La trama della miniserie Wanderlust

Joy è una donna di cinquant’anni, psicologa e madre di famiglia. Un giorno, elaborando i postumi di un incidente traumatico, si accorge di essere una moglie insoddisfatta e si lascia andare al tradimento. Ma quando scopre che anche il marito ha avuto una scappatella, la proposta di Joy è spiazzante. “Non lasciamo che questo distrugga la nostra rodata unione, che al di là dell’ormai esaurito slancio è comunque valida e importante” dice Joy al marito Alan.

Per Alan, meno disinibito e meno incline ai cambiamenti drastici, è più difficile pensarla così, ma ci sta. In casa Richards tutto cambia. E anche i figli Laura, Emma e Tom verranno coinvolti nella nuova routine.

Guarda il trailer