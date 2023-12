Su Netflix c’è una miniserie drammatica che affronta temi delicati, tra indagini e violenze

Hai voglia di guardare una serie tv breve e coinvolgente e ami le storie tratte da fatti realmente accaduti? Su Netflix c’è una miniserie drammatica che affronta temi terribili e delicati ma particolarmente attuali. Si intitola Unbelievable ed è stata molto apprezzata da pubblico e critica.

Unbelievable è una serie statunitense in otto episodi creata, diretta, prodotta e sceneggiata da Susannah Grant (sceneggiatrice di Pocahontas della Disney, Erin Brockovich, In he Shoes – Se fossi lei). Affronta il tema della violenza sessuale e di dipana tra indagini e misteri da svelare.

Lisa Cholodenko (candidata all’Oscar per I ragazzi stanno bene) ha diretto i primi tre episodi della serie. La produzione, nel 2020, ha ottenuto la candidatura a ben quattro Golden Globe. Al centro della trama c’è la storia di Marie, un’adolescente accusata di aver mentito riguardo a uno stupro, e l’indagine di due detective.

La fiction si ispira all’inchiesta di T. Christian Miller e Ken Armstrong pubblicata da The Marshall Project e ProPublica su una serie di stupri avvenuti tra gli stati di Colorando e Washington. Al reportage era seguito il libro dal titolo A false report.

Nel ruolo principale recita l’attrice Kaitlyn Dever, ventiduenne molto talentuosa. Con lei nel cast Toni Colette (About a boy, Little Miss Sunshine, The Sixth Sense), Merritt Wever e Danielle Macdonald.

La trama del film Unbelievable

Marie Adler, ragazza diciottenne con una serie di problemi psicologici alle spalle, a Lynwood, nello Stato di Washington, denuncia alla polizia di essere stata stuprata da un uomo nel corso della notte. L’aggressore l’ha bendata, le ha legato le mani e si è poi allontanato indisturbato.

La polizia però non crede alla ragazza, considera tutto una bugia e la denuncia a sua volta per falsa testimonianza. Ma nel frattempo in altre città degli USA, due detective stanno seguendo il caso di una serie di stupri collegati tra loro. Le vittime sono donne sole che sono state aggredite di notte come Marie.

Guarda il trailer