Su Netflix c’è una commedia romantica, un film leggero e scacciapensieri per chi ama le favole moderne

Avete voglia di una serata spensierata e amate le favole moderne? Su Netflix c’è un film leggero e scacciapensieri, una commedia romantica ideale per trascorrere un’ora e mezza di relax. Si intitola Un principe per l’estate e narra l’eterna storia di Cenerentola e del principe azzurro.

Su Netflix una commedia romantica leggera e scacciapensieri

Un principe per l’estate è un film del 2016, inizialmente nato per la televisione, e diretto da Peter Sullivan. I protagonisti sono Taylor Cole (Il mondo dei replicanti, 12 rounds, The Green Hornet) e, nel ruolo del principe, Jack Turner (Legends of Tomorrow).

La pellicola racconta la storia d’amore tra un principe, erede al trono, che si innamora della consulente di pubbliche relazioni assunta per ripulire la sua immagine. L’amore tra un reale e una comune mortale al centro del film Netflix non è niente di inedito ma è un tema che affascina sempre chi ancora sogna il principe azzurro. E come nella favola di Cenerentola e il principe azzurro, anche in questo caso la testa coronata non sa qual è la vera identità della persona di cui si è invaghito.

La trama del film Un principe per l’estate

Mandy Cooper (Taylor Cole) è una giovane esperta di comunicazione brava e ambiziosa. Ha l’opportunità di dimostrare le sue capacità quando nella piccola cittadina di Greenbiar, in Idaho, il principe Colin di Edgemere (Jack Turner), un bel sovrano britannico con una storia di comportamenti scandalosi alle spalle, finisce nei guai con la giustizia dopo aver fatto il bagno in una fontana pubblica.

Tuttavia, le cose si complicano quando Mandy, a causa di un imprevisto, si ritrova a lavorare per conto della famiglia reale per ripulire l’immagine del principe. La strategia che ha messo in campo, all’insaputa del suo capo, si rivela sin da subito vincente. Ma, quando si innamora del principe e i suoi sentimenti sono ricambiati, Mandy dovrà fare i conti con la bugia che ha portato avanti. Come reagirà Colin quando saprà la verità?

