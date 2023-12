Hai voglia di passare una serata sul divano davanti a un bel film sentimentale? Su Netflix c’è una commedia romantica, dolce e moderna, sull’amore che sorprende sempre. Si intitola La probabilità statistica dell’amore a prima vista e ci parla dell’imprevedibile potere del destino.

Su Netflix una commedia romantica dolce e moderna

La probabilità statistica dell’amore a prima vista (Love at First Sight) è un film del 2023 diretto da Vanessa Caswill. Una commedia romantica che si ispira all’omonimo romanzo young adult scritto da Jennifer E. Smith. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all’aeroporto ed entrano subito in sintonia. Ma si perderanno di vista a meno che il destino non decida di intervenire…

Accompagnata dalla voce narrante di Jameela Jamil, che compare come fil rouge in tanti piccoli ruoli, la pellicola viaggia avanti e indietro nel tempo nell’arco di una sola, intensa, giornata.

I due protagonisti del film su Netflix sono interpretati da Haley Lu Richardson, un’attrice californiana classe 1995 (Ravenswood, The Royals e A un metro da te) e Ben Hardy, classe 1991, attore inglese famoso per aver interpretato Roger Taylor in Bohemian Rhapsody.

La trama del film La probabilità statistica dell’amore a prima vista

Hadley è una ventenne statunitense che va a Londra per il secondo matrimonio del padre, ma non ha ancora accettato il divorzio dei suoi genitori. È disordinata e allegra, ama la letteratura e odia la maionese. Oliver è un ragazzo inglese che studia matematica negli Stati Uniti. Deve andare a Londra, ma non si sa il motivo. È preciso, ama i numeri e odia la maionese.

La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un baleno, ma all’atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per loro.

