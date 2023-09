Su Netflix c’è una commedia romantica brasiliana, un film che mescola sensualità e divertimento

Vuoi vedere stasera un bel film sentimentale per sognare ad occhi aperti? Su Netflix c’è una commedia romantica molto popolare che mescola sensualità e divertimento e ha già avuto un sequel. Si intitola Ricchi d’amore e ti farà passare un paio d’ore in leggerezza.

Su Netflix una commedia romantica brasiliana che mescola sensualità e divertimento

Ricchi d’amore è un film brasiliano del 2020 scritta da Bruno Garotti e Sylvio Gonçalves. Dato il grande successo, la pellicola ha avuto un sequel nel 2023: Ricchi d’amore 2. Amore, sensualità ed equivoci sono al centro della trama.

Altro tema centrale della pellicola è la differenza di classe, argomento importante qui trattato in modo assolutamente leggero. I protagonisti principali sono interpretati da Danilo Mesquita e Giovanna Lancellotti. Nel cast ci sono anche Jaffar Bambirra, Fernanda Paes Leme, Ernani Moraes, Bruna Griphao e Jennifer Dias.

La trama del film Ricchi d’amore

Teto (Danilo Mesquita) è figlio dell’imprenditore Teodoro (Ernani Moraes), il Re del Pomodoro. La sua vita trascorre negli agi a Rio de Janeiro tra soldi, fattoria e donne. Ma quando sta per ereditare l’impero di piantagioni e fabbriche del padre, Teto incontra Paula (Giovanna Lancellotti), una studentessa di medicina indipendente e determinata. L’occasione è la tradizionale Festa do Tomate, un festival di musica elettronica e country. E nello stesso tempo il padre decide di “regalargli” un lavoro.

Per conquistare il cuore della ragazza e dimostrare il suo valore a suo padre, Teto non rivela chi veramente è fingendo di essere di umili origini. Inizia così una specie di commedia degli equivoci tra vicende imprevedibili e strampalate. Il suo migliore amico, Igor (Jaffar Bambirra), gli regge il gioco in questa avventura romantica e caotica. Insieme a loro anche la consulente delle risorse umane Alana (Fernanda Paes Leme), la dura Monique (Lellê) e le amiche di Paula, Raíssa e Kátia.

