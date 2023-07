Su Netflix c’è una commedia romantica agrodolce, un film che devi assolutamente vedere, o rivedere

Hai voglia di una serata romantica con un film agrodolce che mescola storia d’amore e temi importanti? Su Netflix c’è un film bellissimo, una commedia romantica con sfondo malinconico. Il lato positivo è il titolo del film che devi assolutamente vedere, o rivedere, se cerchi una storia che ti rapisca il cuore.

Su Netflix una commedia romantica agrodolce e malinconica

Diretto da David O. Russell, Il lato positivo è un film del 2012 candidato a ben 8 statuette degli Oscar e vincitore di quella per la Migliore attrice protagonista. Si tratta di Jennifer Lawrence, autrice di una performance straordinaria, già vista in X-Man, American Huste – L’apparenza inganna, Fidanzata in affitto. Protagonista maschile è invece Bradley Cooper (Una notte da leoni, American Sniper, A star is born). Insieme a loro, nell’ottimo cast, anche una star come Robert De Niro.

Adattamento cinematografico del romanzo L’orlo argenteo delle nuvole di Matthew Quick, il lungometraggio parla di malattie mentali, argomento sempre attuale, trattato in modo ironico e leggero, ma nello stesso tempo profondo e autentico. Una commedia romantica che porta il pubblico a comprendere quanto la vita non sia semplice ma che l’accettazione e la comprensione siano la soluzione per vivere meglio.

La trama di Il lato positivo

Pat Solatano (Bradley Cooper) soffre di un disturbo bipolare mai diagnosticato che esplode quando scopre che la moglie lo tradisce. L’amante finisce in ospedale, picchiato da Pat, mentre lui viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Dimesso anzitempo grazie a un intervento della madre, torna a vivere con i genitori e cerca di praticare il pensiero positivo per cambiare sé stesso e recuperare il rapporto con la moglie, che non può vedere per ordine del giudice.

A questo punto della sua vita incontra Tiffany (Jennifer Lawrence), una bellissima ragazza in stato di sofferenza psichica a causa della morte del marito. Tiffany gli propone il suo aiuto ma Pat dovrà fare qualcosa in cambio per lei. Improvvisamente, le loro difficili esistenze si trovano a una svolta e i due, non cambiando nulla di quello che sono, si ritrovano coinvolti in un rapporto che va al di là della semplice amicizia.

Guarda il trailer