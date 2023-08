Su Netflix c’è una commedia italiana comica ed esilarante per trascorrere una serata senza pensieri

Se vuoi passare una serata divertente e senza pensieri abbiamo il consiglio giusto per te. Su Netflix c’è una commedia italiana comica ed esilarante che ti farà passare un’ora e mezza in allegria. Si intitola Uno di famiglia ed è interpretata da un cast di attori ironici e brillanti.

Su Netflix una commedia comica e brillante

Uno di famiglia è un film del 2018 diretto da Alessio Maria Federici, regista del recente (Im)perfetti criminali (2022). La pellicola, ironica e divertente, è ricca di equivoci e fraintendimenti, che portano a malintesi e situazioni complicate. Perché, come recita il trailer, “Fare un favore alla famiglia sbagliata, può complicarti la vita”.

Protagonista della commedia è Pietro Sermonti (Boris, Tutto può succedere, Smetto quando voglio), che recita insieme a Lucia Ocone (Generazione 1000 euro, Maschi contro femmine, Poveri ma ricch), Nino Frassica (“Italiano medio, Andiamo a quel paese, Don Matteo, La mafia uccide solo d’estate), Sarah Felberbaum (Il principe abusivo, Una piccola impresa meridionale, Bentornato presidente), Neri Marcorè (Ravanello pallido, Sei mai stata sulla Luna?, Si muore solo da vivi).

La trama del film Uno di famiglia

Luca è un ex attore ora insegnante di dizione. Un lavoratore precario che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti. Uno dei suoi allievi, uno tra i pochi che lo pagano, è Mario Serranò, un bel ragazzo che cerca di togliersi l’accento calabrese. Un giorno, mentre esce da casa sua, Mario viene quasi investito da un’auto in corsa, e Luca riesce a strattonarlo via appena in tempo, proprio davanti agli occhi di Angela, la zia del ragazzo.

Da quel momento Angela Serranò prenderà sotto la sua protezione Luca, che comincerà a essere protetto da una serie di Padrini. I Serranò sono infatti una potentissima famiglia mafiosa che tiene in mano le sorti della Capitale.

Guarda il trailer