Su Netflix c’è una commedia americana leggera che ti farà ridere e riflettere

Cerchi un film romantico e ironico da vedere stasera? Su Netflix c’è una commedia americana leggera poco conosciuta che ti farà ridere e riflettere. Si intitola Il fidanzato di mia sorella e vanta un cast davvero indovinato.

Su Netflix una commedia americana leggera

Il fidanzato di mia sorella (How to make love like an Englishman) è un film sentimentale del 2014 diretto dal regista Tom Vaughan (Notte brava a Las Vegas). Una specie di commedia degli equivoci divertente e romantica che ti farà passare un’ora e mezza di relax.

Il film vanta un cast spettacolare pieno di star di Hollywood. A guidarlo è Pierce Brosnan (Mamma mia!, Il sarto di Panama) nel ruolo del protagonista Richard e Salma Hayek (Frida, Bandidas) in quello della sua amata. Poi Jessica Alba (I fantastici 4, Mai stata baciata) nel ruolo di Kate, la sorella di lei, Malcolm McDowell (Arancia meccanica) che è Gordon e Ben McKenzie (The O.C.) che è Brian. Ci sono inoltre Merrin Dungey, Marlee Matlin e Ivan Sergei.

La trama del film Il fidanzato di mia sorella

Richard Haig è un professore di poesia romantica al Trinity College di Cambridge e impenitente donnaiolo. Ma Richard cerca qualcosa di più. Così quando la fidanzata Kate, una studentessa americana di 25 anni, gli comunica di essere incinta, Richard, è ansioso di diventare padre. Ma ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, Richard si imbatte casualmente e perde la testa per Olivia, una esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, anche lei alle prese con una serie di disastri sentimentali.

Presto però scoprirà che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa, è la sorella della studentessa che presto diventerà la madre di suo figlio. Ma diventare genitori è un evento importante e Richard e Kate decidono di intraprendere questo viaggio insieme e trasferirsi a Malibù per crescere il loro bambino. I primi anni sono idilliaci e Richard si dedica completamente al figlio Jake. Ma quando Kate si innamora di un uomo più giovane, Brian, che si trasferisce a casa loro, Richard teme di perdere il suo diritto di soggiorno negli Stati Uniti e di perdere anche Jake.

