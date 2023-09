Su Netflix c’è una bella serie legal, acclamata dalla critica, che ha appassionato il mondo intero

Se sei tra i pochi che non ha ancora visto questa serie thriller cult devi assolutamente rimediare. Su Netflix c’è una serie legal appassionante piena di colpi di scena. Si tratta di How To Get Away With Murder e ti costringerà a vedere una puntata dietro l’altra senza smettere mai.

Su Netflix una serie legal acclamata dalla critica

How To Get Away With Murder (Le regole del delitto perfetto) è una serie tv prodotta dal 2014 al 2020 per un totale di sei stagioni e ben 90 episodi. È stata creata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes, già produttrice di Grey’s Anatomy e Scandal attraverso ABC Studios.

Omicidi, indagini, processi sono al centro della trama particolarmente avvincente e accattivante. La serie è stata acclamata dalla critica sin dal suo esordio. In particolare, sono risultate vincenti le interpretazioni della protagonista Viola Davis, che si è aggiudicata un Premio Emmy e due Screen Actors Guild Awards, e di Cicely Tyson, il cui ruolo da guest star nel corso delle stagioni le ha garantito cinque candidature agli Emmy.

Nel cast, insieme a Viola Davis, vi sono Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry e Karla Souza nei panni degli studenti della professoressa, Charlie Weber e Liza Weil che interpretano gli impiegati dello studio legale, e Billy Brown che è un detective del Dipartimento di Polizia di Filadelfia. A partire dalla terza stagione tra i ruoli principali c’è anche Conrad Ricamora.

La trama della serie Le regole del delitto perfetto

La serie segue la vita professionale e privata della affascinante Annalise Keating, stimata avvocato e carismatica docente di diritto penale presso una prestigiosa Università di Filadelfia, la Middleton University.

Con la collaborazione dei Keating Five, ovvero i 5 studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e ai suoi associati Bonnie e Frank, Annalise si troverà a dover affrontare vari processi. Soprattutto, il caso di omicidio di una studentessa legherà lei, il suo amante e tutti gli altri studenti all’incombente morte del marito Sam.

