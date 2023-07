Su Netflix c’è una appassionante serie thriller spagnola, un vero e proprio successo mondiale

Se cerchi una nuova serie da vedere e ami i thriller, non puoi perdere questa proposta. Su Netflix c’è una serie tv spagnola che ti inchioderà alla poltrona per 40 puntate. Si intitola Vis a vis – Il prezzo del riscatto ed è un successo mondiale.

Su Netflix una serie thriller noir spagnola

Vis a vis – Il prezzo del riscatto è ambientata in una prigione spagnola e si compone di un cast quasi totalmente femminile. Dopo Élite e La Casa di Carta, Vis a Vis è la terza serie spagnola di successo in pochi anni. Non facilmente classificabile in un genere, thriller noir è forse la definizione più adatta.

Al successo di questa produzione ha contribuito senz’altro il cast, composto da tante brave attrici. Alcune di loro sono molto conosciute per ruoli di spicco in altre serie tv spagnole. Tra queste Alba Flores e Najwa Nimri, già presenti in Sagrada Familia e, soprattutto, note per i ruoli di Nairobi e Alicia Sierra in La Casa di Carta.

Andata in onda per la prima volta nel 2015, la serie su Netflix è composta da quattro stagioni per un totale di 40 episodi.

La trama della serie Vis a vis – Il prezzo del riscatto

La protagonista della storia è Macarena, una giovane donna che viene indotta dal suo capo a commettere dei crimini. All’interno dell’azienda per la quale lavora commette reati di manipolazione e appropriazione indebita. Viene arrestata e detenuta all’interno della prigione di Cruz del Sur.

La donna si ritrova a dover gestire il profondo shock emotivo generato dalla sua nuova condizione. A ciò si aggiunge il problema del rapporto con le altre detenute. La sua vita non è più la stessa e non potrà mai tornare quella di un tempo. Tra le detenute, deve fronteggiare soprattutto Zulema, la più pericolosa del centro di detenzione.

All’interno delle mura del carcere scopre d’avere una sola via da seguire per sopravvivere ai sette anni che deve scontare. È necessario che affronti un profondo cambiamento. E non potrà tirarsi indietro davanti a una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

