Su Netflix c’è un thriller fantascientifico che racconta della pillola dell’intelligenza

Ami le storie tratte dai romanzi di successo e vuoi vedere un film particolarmente coinvolgente? Su Netflix c’è un thriller fantascientifico che si ispira a un bestseller che ha incassato oltre 160 milioni di dollari. Limitless è il titolo della pellicola che ha come protagonista l’amato Bradley Cooper.

Su Netflix un thriller fantascientifico sulla pillola dell’intelligenza

Limitless è tratto dal romanzo Territori oscuri di Alan Glyn e parla dello stupefacente effetto che una droga potentissima e sconosciuta può avere sul cervello umano. Diretto da Neil Burger, il film è interpretato da un carismatico Bradley Cooper (Una notte da leoni, A star is born, American Sniper, American Huste – L’apparenza inganna).

Accanto al protagonista recitano anche la star Robert De Niro (Il padrino, Toro scatenato, Risvegli, Ti presento i miei, tanto per citare alcuni titoli), Abbie Comish (Paradiso + Inferno, Bright Star), Andrew Howard (Revolver, Anna).

La trama del film Limitless

Eddie Morra (Bradley Cooper) è un aspirante scrittore che non riesce a superare un lungo blocco creativo. Quando un amico gli fa scoprire l’NTZ, una misteriosa smart drug in grado di potenziare la capacità intellettiva del 100%, la memoria e le sue capacità di apprendimento diventano straordinarie.

Con ogni sinapsi che aumenta esponenzialmente, Eddie è in grado di ricordare tutto ciò che ha letto, visto o sentito, di imparare qualsiasi lingua in un giorno, di comprendere equazioni complesse e di sedurre chiunque incontri, a patto che continui a prendere il farmaco non testato.

Sotto l’effetto del farmaco, Eddie inizia così a guadagnare milioni di dollari attraverso Wall Street attirando su di sé l’attenzione del magnate finanziario Carl Van Loon, che lo coinvolge in un importante iniziativa economica. Ben presto però, Eddie si troverà inseguito da una pericolosa banda di criminali che vuole impadronirsi dell’NTZ. Nonché vittima dei temibili effetti collaterali della droga stessa…

Guarda il trailer