Su Netflix c’è un thriller erotico intenso e coinvolgente, ambientato nel mondo della finanza

Se ami i film attuali ed audaci e vuoi passare una serata frizzante dopo che i bambini sono andati a dormire, ecco una proposta per te. Su Netflix c’è un thriller erotico intenso ambientato nel mondo della finanza. Si intitola Fair Play e presenta scene molto hot.

Su Netflix un thriller erotico intenso e coinvolgente

Fair Play è un film del 2023 diretto dalla regista Chloe Domont. La pellicola, con protagonisti Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich, racconta la crisi di una coppia che lavora nello stesso ufficio. Al suo debutto cinematografico, la sceneggiatrice-regista Domont crea un thriller intenso che ruota intorno a una coppia, osservando le devastanti dinamiche di genere che mettono due amanti l’uno contro l’altra.

La storia, all’interno di una trama molto contemporanea, si sviluppa nell’ambiente della finanza e coinvolgerà gli spettatori dall’inizio alla fine. Una promozione inaspettata in uno spietato fondo d’investimento sconvolge il rapporto di una giovane coppia e mette a rischio il loro fidanzamento.

“Era una storia che bruciava dentro di me da tempo e non potevo non raccontarla – ha spiegato la regista al suo esordio – Volevo fare i conti con alcuni sentimenti irrisolti che avevo in passato e rivolti in particolar modo verso tutti quegli uomini con cui sono uscita e che si sentivano minacciati dalla mia ambizione e dai miei piccoli traguardi professionali. Certe dinamiche non andrebbero mai normalizzate o giustificate”

La trama del film Fair Play

Emily (Phoebe Dyvenor) e Luke (Alden Ehrenreich) sono una coppia di fidanzati che condividono un appartamento a New York e lavorano come analisti nello stesso fondo d’investimento, l’One Crest Capital, nonostante la politica aziendale richieda loro di mantenere segreta la relazione.

Ma quando Emily ottiene una promozione a cui aspirava lo stesso suo compagno, il rapporto comincia a deteriorarsi. I messaggi, una volta amorevoli, si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell’ambizione.

Guarda il trailer