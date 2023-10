Su Netflix c’è un poliziesco d’azione, un film molto celebrato con un cast straordinario

Ami i thriller e cerchi un film appassionante da vedere stasera? Su Netflix c’è un poliziesco d’azione, un film molto celebrato, candidato al premio Oscar. Si tratta di Training Day e vanta un cast davvero straordinario.

Su Netflix un poliziesco d’azione molto celebrato

Training Day è un film del 2001 diretto da Antoine Fuqua che ha realizzato uno dei suoi migliori lavori. Il successo della pellicola è dovuto anche all’ottima sceneggiatura di David Ayer, due protagonisti molto efficaci, l’ambientazione perfetta e la cupissima colonna sonora di Mark Mancina.

Denzel Washington veste i panni del sergente Alonzo Harris, un poliziotto corrotto che insegna a Jake Hoyt, interpretato da Ethan Hawke, le regole non scritte della strada. Insieme si ritrovano coinvolti in una serie di intrighi, violenza, corruzione e crimini.

Il film indaga il mondo della polizia di Los Angeles attraverso lo sguardo di due poliziotti molto diversi. È stato girato nei quartieri più difficili di Los Angeles. Il capo della gang Black P. Stones Bloods del Baldwin Village aka Jungle a Los Angeles è stato sul set per tutte le riprese nel suo quartiere. Ha permesso ai produttori di usare il quartiere come location in cambio di casting per alcuni membri della gang.

La pellicola su Netflix è stata candidata a due Oscar: Miglior attore protagonista (Denzel Washington) e Miglior attore non protagonista (Ethan Hawke). Denzel Washington ha vinto la prestigiosa statuetta, prima e unica volta che un afroamericano ha vinto l’Oscar come miglior attore diretto da un collega afroamericano, Antoine Fuqua.

La trama del film Training Day

Alonzo Harris è un sergente della squadra antidroga di Los Angeles, un veterano della polizia che da tredici anni combatte il crimine sulla strada. I suoi sistemi non sono propriamente ortodossi, e spesso Alonzo si concede delle libertà non previste dal regolamento.

Quando gli viene assegnata la giovane recluta Jake Hoyt, un agente ligio al dovere che sogna di far parte della squadra di Harris, i due entreranno inevitabilmente in contrasto per i diversi modi di intendere il rispetto della legge.

Guarda il trailer