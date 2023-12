Su Netflix c’è un noir intenso e drammatico, su un’ossessione amorosa che finisce in tragedia

Ami il cinema italiano e stasera vuoi guardare una bella pellicola d’autore? Su Netflix c’è un noir intenso e drammatico tratto da un romanzo di successo su un tema purtroppo molto attuale. Si tratta di Un giorno perfetto e vanta un cast prestigioso e un regista cult del nostro cinema.

Su Netflix un noir intenso e drammatico

Un giorno perfetto è un film del 2008 diretto dal regista turco, naturalizzato italiano, Ferzan Ozpetek. La pellicola racconta un’ossessione amorosa che finisce in tragedia. La trama si svolge in sole 24 ore in cui si incrociano i destini di diversi personaggi.

Tratto dal romanzo di Melania Mazzucco del 2005, il film è prodotto da Domenico Procacci per Fandango in collaborazione con Rai Cinema. È stato presentato in concorso alla 65esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia dove si era aggiudicato il Premio Pasinetti per Isabella Ferrari.

Il cast corale è composto da attori di grande valore. Tra questi Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea, Stefana Sandrelli e Monica Guerritore. Da notare il contributo di professionisti molto cari al regista come Serra Yilmaz, Milena Vukotic, Ivan Bacchi, Rosaria De Cicco e Angela Finocchiaro.

La trama del film Un giorno perfetto

Emma torna a vivere dalla madre assieme ai due figli, dopo aver lasciato il marito Antonio. Antonio resta a vivere nella casa dove avevano abitato tutti assieme, non rassegnandosi alla perdita della moglie. Nella palazzina si sentono degli spari e qualcuno avvisa la polizia, pronta ad irrompere nell’abitazione. Il film prosegue raccontando le ventiquattro ore precedenti a quel tragico avvenimento, ventiquattro ore in cui si incrociano i destini di vari personaggi.

L’Onorevole Elio Fioravanti è occupato con i suoi comizi elettorali, sua moglie Maja scopre di essere in dolce attesa, la professoressa Mara è in attesa di incontrare il suo amante, e Aris, figlio dell’onorevole, studente, è in netto contrasto con suo padre. Sullo sfondo la rabbiosa ed intensa storia d’amore tra Emma e Antonio, raccontata nello scenario di una Roma caotica e a tratti inquietante, dove la tragedia sembra essere dietro l’angolo.

