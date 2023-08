Su Netflix c’è un legal thriller d’annata, ricco di tensione emotiva

Ti piacciono i film d’annata e ami le pellicole tese e avvincenti che trattano di vicende giudiziarie? Su Netflix c’è un legal thriller anni Novanta ispirato a un romanzo di successo. Si intitola La giusta causa ed è interpretato da un grandissimo ed iconico attore.

Su Netflix un legal thriller anni Novanta

La giusta causa è un film thriller del 1995 diretto da Arne Glimcher. È tratto dal romanzo omonimo di John Katzenbach. Protagonista il mitico interprete di James Bond Sean Connery (Highlander – L’ultimo immortale, Il nome della rosa, Indiana Jones – L’ultima crociata, Caccia a ottobre rosso).

Con lui nel cast anche Laurence Fishburne (Matrix, Tina – What’s love got to do with it), Ed Harris (Pollock, Apollo 13, The Truman Show, The Rock), Ruby Dee (Un piedipiatti e mezzo, American Gangster) e una giovanissima Scarlett Johansson (“Match Point, La ragazza con l’orecchino di perla, Lost in translation).

La trama racconta un difficile caso di omicidio e le conseguenti vicende giudiziarie. Appartiene al genere dei legal thriller, tanto frequentato in ambito cinematografico negli anni Novanta.

La trama del film La giusta causa

Paul Armstrong è un professore di Harvard ed ex avvocato di successo. Un’anziana donna di colore gli di occuparsi di un caso molto particolare. Il nipote di lei, Bobby Earl Ferguson, è accusato in Florida di aver stuprato e ucciso una bambina di dieci anni. Inizialmente non interessato al caso, Paul cambia idea nel momento in cui Bobby afferma di essere stato indotto con la violenza alla confessione.

L’agente afroamericano Tanny Brown è da Bobby accusato di essere il suo seviziatore. Brown è certo della colpevolezza dell’uomo e non vede di buon occhio il fatto che Paul sia lì per dimostrare contrario. Paul è convinto che Bobby sia innocente. Per dimostrarlo, però, avrà bisogno di ulteriori certezze prima che sia troppo tardi.

Guarda il trailer