Su Netflix c’è un legal drama americano da non perdere, una serie tv che ha appassionato il mondo

Se ti sei perso la serie tv che ha incollato alla tv gli spettatori di tutto il mondo, questa è l’occasione per te. Su Netflix c’è un legal drama americano che è diventato iconico. Si tratta di Suits ed è famoso anche per la presenza di Meghan Markle nel cast.

Su Netflix un legal drama super avvincente

Suits, ricca di glamour e gossip, ha una trama super avvincente e la produzione ha pubblicata nove stagioni di successo. 134 sono gli episodi disponibili su Netflix. Il cast è composto da attori affascinanti, da Gabriel Macht a Rick Hoffman, da Sarah Rafferty a David Costabile.

I due protagonisti sono due figure molto potenti. Harvey è un avvocato di fama, arrogante e ambizioso. Mike, è invece un outcast: ha superato l’esame di ammissione all’albo, ma teoricamente non avrebbe potuto farlo in quanto non laureato. Nonostante ciò, viste le sue abilità cognitive e l’infallibilità nel risolvere casi, il capo lo introdurrà nello studio, mantenendo il segreto.

Tra un caso legale e l’altro le personalità dei protagonisti vengono a galla, in un continuo processo di analisi approfondita e psicologica dei due caratteri.

La trama della serie tv Suits

Mike Ross è una persona brillante che però non ha finito il college. Il suo sogno è diventare avvocato ma dovendosi prendere cura di sua nonna malata non ha potuto terminare gli studi. Grazie alla sua intelligenza e alla sua memoria fotografica, Mike si barcamena risolvendo test per conto terzi. Un giorno, dopo aver incontrato Harvey Specter, un avvocato appena promosso senior partner al suo studio, Mike riceve la proposta di far parte del suo team.

Non essendo Mike laureato, i due si mettono d’accordo e forniscono credenziali false. Mike diventa così associato giovane dello studio. Si trova a dover lavorare in un ambiente difficilissimo, messo sotto pressione da Louis Litt che sospetta ci sia qualcosa di poco chiaro. Fa però amicizia con Rachel Zane, che ha dovuto rinunciare alla carriera di avvocato per colpa dei suoi attacchi d’ansia

Guarda il trailer