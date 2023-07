Su Netflix c’è un giallo italiano mozzafiato, con due attori particolarmente affascinanti

Se stasera vuoi vedere un bel film thriller poco conosciuto abbiamo il suggerimento giusto. Su Netflix c’è un giallo italiano, un film drammatico e appassionante che ti lascerà senza fiato. Si intitola Il testimone invisibile ed è interpretato da due attori italiani particolarmente amati.

Su Netflix un giallo italiano mozzafiato

Il testimone invisibile è il remake del film spagnolo del 2016 Contrattempo di Oriol Paulo. Diretta da Stefano Mordini, la pellicola vede come protagonisti due interpreti molto conosciuti. Si tratta di Riccardo Scamarcio (La meglio gioventù, Romanzo Criminale, Mine vaganti) e Miriam Leone (Diabolik, Fai bei sogni, Marilyn ha gli occhi neri). Nel cast ci sono anche Fabrizio Bentivoglio (Ricordati di me, Il capitale umano) e Maria Paiato (Il pranzo della domenica, Lezioni di volo).

Il film ha ottenuto diverse candidature, ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Racconta la storia di Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo che si risveglia in una camera d’albergo accanto al corpo senza vita della sua amante. In una corsa contro il tempo, avrà soltanto 180 minuti per decidere, insieme al suo avvocato difensore, Virginia Ferrara, famosa per non aver perso mai una causa, la strategia da seguire e cercare le prove della sua innocenza.

La trama del film Il testimone invisibile

Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura (Miriam Leone). Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara (Maria Paiato), famosa per non aver mai perso una causa.

L’emergere di un testimone chiave e l’imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l’avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità.

