Su Netflix c’è un film tratto da una storia vera che vi farà commuovere e pensare

Volete passare una serata guardando un film che vi farà commuovere e pensare? Su Netflix c’è Harriet, un film basato sulla storia vera di Harriet Tubman, che ha dedicato la sua vita per combattere la schiavitù. Scopriamo qualcosa di più su questo film disponibile su Netflix.

Su Netflix un film tratto da una storia vera

Harriet Tubman è stata una figura importantissima per gli Stati Uniti. Lottando per la libertà, si è liberata dalla schiavitù ed è diventata un personaggio simbolo per la conquista dei diritti civili. Il suo coraggio e la sua perseveranza hanno contribuito a liberare centinaia di schiavi e a cambiare il corso della storia.

Il film proposto da Netflix dal 6 giugno scorso si intitola Harriet ed è diretto da Kasi Simmons. Protagonista principale è Cynthia Erivo, candidata all’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione. Racconta la vera storia dell’attivista Harriet Tubman (1820-1913), vero nome Araminta Ross, che attraverso una ferrovia sotterranea riuscì a portare dal sud verso il nord degli Stati Uniti oltre 300 schiavi, salvandoli.

La trama del film Harriet

Minty, il nome da schiava di Harriet, vive in una piantagione del Maryland. Vuole sposarsi con un uomo libero di nome John Tubman. I suoi padroni, però, le negano la richiesta di far nascere suo figlio libero. Lo scontro raggiunge un punto di non ritorno quando John viene bandito dalla piantagione e Minty messa all’asta.

Minty riesce a fuggire e, dopo un viaggio di 105 miglia, raggiunge la libertà a Filadelfia. Al suo arrivo in città, incontra l’abolizionista William Still che la informa dell’esistenza della ferrovia sotterranea, la Underground Railroad. Si tratta di una rete di itinerari segreti e luoghi sicuri creata allo scopo di far fuggire gli schiavi afroamericani negli Stati liberi del Nord.

Così Minty trova la sua vocazione trasformandosi in una guida per la ferrovia sotterranea e cambiando il suo nome in Harriet, in onore della madre.

Guarda il trailer