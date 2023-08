Su Netflix c’è un film thriller ambientato in un futuro distopico, dove niente è come sembra

Ami la fantascienza e i thriller ricchi di tensione? Allora non puoi perdere questo consiglio. Su Netflix c’è un film thriller recente che indaga nei misteri della mente. Si intitola Frammenti dal passato – Reminiscence ed è una pellicola piena di azione e mistero.

Su Netflix un film thriller ambientato in un futuro distopico

Frammenti dal passato – Reminiscence è un film del 2021 diretto e sceneggiato da Lisa Joy (cognata di Christopher Nolan) al suo debutto in un lungometraggio. Narra la storia di un investigatore privato della mente che riesce a scavare nel passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi andati perduti.

Protagonista della pellicola è Hugh Jackman (X-Men, Kate & Leopold, Scoop, Australia) assieme a Rebecca Ferguson (Florence, La ragazza del treno), Thandiwe Newton (La ricerca della felicità, Crash – Contatto fisico) e Cliff Curtis (Doctor Sleep, Avatar – La via dell’acqua).

La trama del film Frammenti del passato – Reminiscence

La storia è ambientata in un futuro non molto lontano, esattamente nel 2030, dove la città di Miami è stata quasi sommersa dall’acqua a causa del riscaldamento globale. Nick Bannister (Jackman), è un investigatore privato della mente, su incarico dei clienti fa rivivere emozioni ed eventi delle loro vite passate. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto.

Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione quando anche Mae scompare. Nick farà allora tutto il possibile per trovarla, ritornando anche indietro nel tempo per scoprire quale verità si celi dietro alla donna di cui è perdutamente innamorato. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

