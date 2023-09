Cerchi un film drammatico e sentimentale e ami lo sport? Su Netflix c’è un film sportivo tratto da una storia vera che ti farà commuovere ed emozionare. Si intitola Una squadra di 12 orfani e mescola perfettamente dramma, sport e sentimento.

Su Netflix un film sportivo che ti farà emozionare

Una squadra di 12 orfani è un film del 2021 diretto da Ty Roberts da una sceneggiatura di Roberts, Lane Garrison e Kevin Meyer. È ispirato a una stria vera ed è tratto dal libro di Jim Dent Twelve Mighty Orphans: The True Story of the Mighty Mites Who Ruled Texas Football.

Protagonisti sono gli attori Luke Wilson (Chiarlie’s Angels, La rivincita delle bionde, Alex & Emma) e Martin Sheen (Prova a prendermi, The West Wing – Tutti gli uomini del presidente). Nel cast anche Vinessa Shaw (Un treno per Uma, Eyes Wide Shut) e Wayne Knight (Space Jam, Una scatenata dozzina).

Il film su Netflix racconta la storia dei Mighty Mites, il team di football dell’orfanotrofio di Fort Worth che, durante la Grande Depressione del 1929, è passato dal giocare senza scarpe a partecipare ai campionati del Texas. La squadra era guidata dall’allenatore Rusty Russell, anche lui rimasto orfano, che aveva rinunciato a lavorare con dei ragazzini privilegiati per occuparsi dei Mighty Mites. I Mighty Mites hanno scritto una pagina di storia dello sport.

La trama del film Una squadra di 12 orfani

Al centro del film c’è la storia di Heavy Nual “Rusty” Russell, l’allenatore di football texano che ha trovato la fama allenando 12 orfani. Russell è divenuto una leggenda senza aver mai allenato giocatori professionisti. Era un allenatore che credeva nelle capacità dei 12 ragazzini ospiti di un orfanotrofio. E ci credeva così tanto da spingerli a competere con ragazzi più preparati di loro facendo affidamento sulle loro capacità.

Grazie al suo programma che puntava nel trasformare le debolezze in punti di forza, i Mighty Mites sono diventati un simbolo nazionale di orgoglio e resilienza. In un momento in cui tutti gli Stati Uniti attraversavano un periodo di crisi e disperazione come la Grande Depressione.

Guarda il trailer