Stai cercando un film romantico poco conosciuto da vedere stasera? Su Netflix c’è un film sentimentale e motivazionale con un bel cast di attori e una storia emozionante, mai uscito nei cinema italiani. Si intitola The Secret – La forza di sognare e ci insegna che il destino è nelle nostre mani.

Su Netflix un film sentimentale e motivazionale

The Secret – La forza di sognare (The Secret – Dare to Dream) è un film del 2020 diretto da Andy Tennant (Hitch – Lui sì che capisce le donne). Si ispira all’omonimo libro del 2006 della scrittrice australiana Rhonda Byrne, una raccolta di interviste sull’auto-aiuto, edito in Italia da Macroedizioni.

Il libro è una raccolta di interviste a scrittori, manager e filosofi sulle teorie dell’auto-aiuto e del pensiero positivo. Il film porta sullo schermo questi temi con un bel cast di attori e una storia commovente ed emozionante. Nel ruolo della protagonista femminile c’è Katie Holmes, perfetta nei panni di una madre vedova forte e indipendente.

Insieme a Katie Holmes (indimenticata Joey Potter della serie Dawson’s Creek) ci sono Josh Lucas (A beautiful mind, Tutta colpa dell’amore), Jerry O’Connell (Il mio amico Ultraman, Jerry Maguire) e Celia Weston (Il talento di Mr. Ripley, Sapori e dissapori).

La trama del film The Secret – La forza di sognare

Miranda Wells è una giovane vedova che deve crescere i tre figli da sola. Ma l’arrivo di Bray Johnson, un uomo misterioso, darà alla famiglia una nuova prospettiva di vita. Miranda e Bray si conoscono perché lei tampona il pick-up di lui. Bray, invece di arrabbiarsi e chiedere i danni, si offre di aiutare la giovane mamma.

Da quel momento scatta una grande attrazione tra i due, favorita dal comportamento amichevole e generoso di lui. Il loro rapporto, seppur contrastato da momenti di incomprensione ed equivoci, cambierà radicalmente la vita di tutti i protagonisti della vicenda.

Guarda il trailer