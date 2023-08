Su Netflix c’è un film romantico e leggero, per una serata rilassante e poco impegnativa

Se hai voglia di passare una serata poco impegnativa davanti alla tv e ami le storie d’amore, ecco il nostro consiglio. Su Netflix c’è un film romantico e leggero, da vedere per trascorrere due ore di relax. Si intitola Tattiche d’amore 2 ed è il sequel di un film turco di grande successo.

Su Netflix un un film turco romantico e leggero

Tattiche d’amore 2 è una commedia romantica datata 2023 firmata dal regista turco Recai Karagoz. Il film è stato girato quasi interamente a Istanbul e vanta un’atmosfera magica e sognante. La storia è semplice e piacevole, grazie anche all’interpretazione dei due protagonisti.

Gli attori che interpretano le parti principali sono Demet Ozdemir (Day Dreamer – Le ali del sogno, My Home my Destiny) e Sukru Ozyldiz. Poco conosciuti dal pubblico italiano ma perfetti per la parte.

Tattiche d’amore 2 è già in classifica come una delle pellicole più viste sulla piattaforma streaming. Il film parla nuovamente dell’amore e delle sfide che gli amanti si trovano ad affrontare.

La trama del film Tattiche d’amore 2

I protagonisti sono ancora Kerem e Asli, come nel primo film Tattiche d’amore. Nel primo capitolo della storia d’amore, Kerem lavorava in campo pubblicitario ed era un donnaiolo, mentre Asli era una stilista e fashion blogger. Non credevano all’amore e iniziarono a frequentarsi per gioco, credendo che non durasse a lungo. Ricorrono a tattiche insolite per sfidarsi in questa competizione al ritiro, sperando di non cedere all’innamoramento.

In Tattiche d’amore 2, però, i due sembrano ancora entusiasti della relazione. Ma c’è una nuova sfida: il matrimonio. Inizialmente Asli è convinta di non volersi sposare. Ma quando Kerem le garantisce che non le farà la proposta, Asli vorrà fargli cambiare idea. Dopo un primo momento di incomprensione, Kerem e Asli riusciranno a riflettere sul loro futuro.

