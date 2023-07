Su Netflix c’è un film romantico e drammatico insieme, tratto da un bestseller da 100 milioni di copie

Stai cercando un film romantico da vedere stasera con una storia particolarmente coinvolgente? Su Netflix c’è una pellicola tratta da un bestseller che ha venduto più di 100 milioni di copie. La scelta – The Choice è il titolo del film ispirato all’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, scritto nel 2007, che è stato tradotto in più di 50 lingue.

Su Netflix un film tratto da un bestseller

Come quasi tutti i libri di Sparks, anche questo è ambientato nella Carolina del Nord e parla di amore, destino e spiritualità. Regista del film è Ross Katz, noto produttore, per il quale è stato candidato due volte all’Oscar con In the Bedroom e Lost in Translation. Come regista ricordiamo invece il suo debutto dietro alla macchina da presa dal titolo Taking Chance – Il ritorno di un eroe.

La scelta – The Choice vede come attori protagonisti Benjamin Walker (Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick) e Teresa Palmer (2:37). La pellicola, del 2016, racconta l’appassionata storia d’amore fra Travis e Gabby.

La trama de La scelta – The Choice

Travis Shaw è un veterinario che si innamora a prima vista di Gabby Holland, studentessa di medicina. La ragazza però ha una storia con un suo collega, Ryan McCarthy, che deve partire. Partito Ryan, Gabby e Travis iniziano a passare molto tempo insieme e si innamorano. Travis porta Gabby di notte su un’isola, regalatagli da suo nonno, da dove si possono vedere le stelle. Quando Ryan ritorna, Gabby decide di lasciare Travis e sposare il fidanzato.

Il matrimonio però non si farà perché quando Travis lo scopre corre da lei e le chiede di sposarla. I due si sposano, hanno due figli e formano una famiglia felice. Una sera, Gabby sta aspettando Travis per una cena romantica alla quale non arriverà mai per un’emergenza lavorativa. La donna decide allora di tornare a casa ma viene coinvolta in un grave incidente. Sopravvive, ma finisce in un coma che sembra permanente. Riuscirà l’amore di Travis a risvegliarla?

