Su Netflix c’è un film romantico con protagonista Sebastian Stan, una storia d’amore divertente e sensuale

Ogni settimana Netflix sforna nuove serie e nuovi film e riesce ad accontentare i gusti degli utenti di ogni età. Ora su Netflix è disponibile un film romantico con protagonista Sebastian Stan, il soldato d’inverno dell’universo Marvel. Il suo ruolo nel mondo a fumetti creato da Stan Lee è sempre stato a metà strada tra il buono e il cattivo, anche se nasce come eroe positivo.

Su Netflix una commedia romantica con Sebastian Stan

Il titolo del nuovo film Netflix con protagonista Sebastian Stan è Monday. Una commedia romantica dove a fianco di Stan recita Denise Gough. I due personaggi principali devono capire se il sentimento che li lega va vissuto in un weekend o possa durare anche in settimana.

Monday è diretto da Argyris Papadimitropoulos ed è stato presentato al Toronto Film Festival del 2020. Più che una commedia romantica è una riflessione sul colpo di fulmine, sull’amore inaspettato e travolgente che diventa routine. Cosa succede il lunedì dopo una passionale storia d’amore nel weekend?

“Adoravo l’idea – ha dichiarato il regista – di proporre una commedia romantica in cui ogni cosa va come non dovrebbe”

Monday, secondo film di Papadimitropoulos, è una storia d’amore divertente e sensuale su come l’amore intralci la vita e su come la vita intralci l’amore.

La trama del film Monday

Il film racconta la storia di Chloe e Mickey, due giovani americani trentenni che si incontrano ad Atene durante un fine settimana estivo. I due vengono travolti immediatamente dalla passione e quella che doveva essere solo l’avventura di una notte, si trasforma presto in un intero weekend.

Quando però Chloe sta per lasciare la Grecia per tornare negli Stati Uniti, Mickey la raggiunge e cerca di farle capire che i forti e inaspettati sentimenti che stanno crescendo in lei sono ricambiati. I due decidono allora di restare insieme ad Atene e scoprire se il loro appassionato fine settimana può resistere all’inevitabile realtà che arriva con il lunedì.

Guarda il trailer