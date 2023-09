Su Netflix c’è un film premio Oscar, una storia drammatica sul rapporto tra due fratelli

Stasera vuoi guardare un film di qualità, vincitore di un premio prestigioso? Su Netflix c’è una pellicola Premio Oscar, un film drammatico che racconta una storia particolarmente intensa. Si intitola Il potere del cane e si ispira a un romanzo di successo.

Su Netflix un film premio Oscar

Il potere del cane è un film del 2021 diretto dalla pluripremiata Jane Campion (Lezioni di piano, Ritratto di signora). È tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Savage The Power of the Dog del 1967. La storia è ambientata in un ranch del Montana negli anni Venti, nel tipico scenario western americano.

Il film ha ottenuto un Oscar per la regia, tre Golden Globe ed altri prestigiosi riconoscimenti. Al centro della pellicola una storia di amore, dolore e solitudine, ambientata nel 1925. Protagonisti due ricchi proprietari di ranch, Phil e George Burbank. Sebbene siano fratelli, i due uomini sono molto diversi: George Burbank è gentile e dolce, mentre Phil Burbank è freddo e crudele.

Quando George si innamora e sposa la proprietaria di una locanda di nome Rose Gordon, Phil tormenta la sua nuova cognata e il suo effeminato figlio adolescente, Peter Gordon. I ruoli principali sono interpretati da Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons nei panni dei fratelli Burbank. La locandiera Rose è Kirsten Dunst, suo figlio Peter è interpretato da Kodi Smit-McPhee.

La trama del film Il potere del cane

Montana, 1925. Phil e George Burbank sono fratelli, proprietari di un grande ranch. Hanno caratteri opposti: il primo rozzo e insensibile, il secondo dolce e gentile. Durante uno spostamento per vendere il bestiame conoscono Rose, una vedova che gestisce una locanda.

George la sposa e la porta a vivere con lui nella casa di famiglia. La nuova situazione destabilizza il rapporto tra i fratelli. Phil accusa la donna di essere una profittatrice e deride Peter, il figlio di lei, giovane sensibile e studioso.

Guarda il trailer