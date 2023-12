Su Netflix c’è un film natalizio con un inedito e carismatico Babbo Natale

In questi giorni tra una festa e l’altra vuoi continuare l’abbuffata di film natalizi? Su Netflix c’è una pellicola natalizia con un originale e inaspettato Babbo Natale. Si tratta di Qualcuno salvi il Natale ed è un film avventuroso pieno di sorprese.

Su Netflix un film con un inedito e carismatico Babbo Natale

Qualcuno salvi il Natale è un film del 2018 diretto da Clay Kaytis, regista, fra agli altri, del film di animazione Angry Birds. La pellicola è una meravigliosa avventura natalizia un po’ fuori dagli schemi, dove le sorprese non mancano. Il film è infatti prodotto da Chris Columbus, lo stesso di Harry Potter e la pietra filosofale, primo episodio della saga scritta da J.K. Rowling.

Kate e Teddy Pierce, un fratello e una sorella, aiutano Babbo Natale a consegnare tutti i regali in tempo, prima che sia troppo tardi. Protagonista del film un simpaticissimo Kurt Russel, in un ruolo per lui inedito: quello del vecchietto con la barba bianca, Babbo Natale.

“Kurt è il Babbo Natale perfetto – ha dichiarato il produttore Chris Columbus -Carismatico, con un senso dell’umorismo pungente quando necessario. Il pubblico vedrà la sua incredibile performance sullo schermo. Insieme abbiamo creato quella che penso diventerà la nuova immagine di Babbo Natale per le prossime generazioni. Speriamo che Qualcuno salvi il Natale diventi un classico senza tempo”

La trama del film Qualcuno salvi il Natale

Kate e Teddy, un fratello e una sorella, decidono di filmare di nascosto Babbo Natale, mettendosi in una situazione che la maggior parte dei bambini possono solo sognarsi. Dopo essersi appostati per sorprendere l’arrivo di Babbo Natale, si intrufolano nella sua slitta e provocano un incidente, rischiando di far saltare il Natale.

Durante questa incredibile notte, Kate e Teddy, insieme a Babbo Natale (in una versione davvero inedita) e ai suoi elfi, devono salvare il Natale prima che sia troppo tardi.

Guarda il trailer