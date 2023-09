Su Netflix c’è un film musicale sentimentale e drammatico, una storia d’amore che ha conquistato tutti

Se amate le storie d’amore tragiche e romantiche dovete sicuramente vedere, o rivedere, questa pellicola. Su Netflix c’è un film musicale sentimentale e drammatico che ti farà battere forte il cuore. Si tratta di A Star is Born, è interpretato da due stelle dello spettacolo e ha avuto un successo incredibile.

Su Netflix un film musicale sentimentale e drammatico

A Star is Born (2018) è l’esordio alla regia di un divo come Bradley Cooper che ha lanciato la stella di Lady Gaga nel firmamento di Hollywood. La storia la conosciamo bene. Il film, infatti, è un triplo remake. Di È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman. Poi del musical del 1954, con lo stesso titolo, con protagonista Judy Garland. E, ultimo, di quello del 1976 con Barbra Streisand.

La storia è quella di una giovane promessa della musica (o del cinema) che trova in un divo famoso il pigmalione per farla diventare una stella. L’amore che sboccia tra i due, però, per quanto intenso, si deve scontrare contro l’alcolismo di lui. In questa versione Bradley Cooper è Jackson Maine, star della musica rock, schiavo dell’alcol per colpa dell’acufene. Lady Gaga è Ally, talento puro ma giudicata troppo brutta per sfondare con la sua voce e le sue canzoni.

A Star is Born, ora su Netflix, ha dato a Lady Gaga il suo primo Oscar. Quello per la Miglior canzone originale: Shallow, arrivata anche ai primi posti delle classifiche. La pellicola aveva ottenuto 8 nomination totali agli Oscar 2019 tra cui Miglior film e i migliori attori.

La trama del film A Star is Born

Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera. Nel locale dove canta incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di passaggio per un rifornimento di gin. I due proseguono insieme la serata e Ally si ritrova a prendere a pugni un uomo grande il doppio di lei, colpevole di essersi comportato da fan molesto.

Il resto della storia la conosciamo: la favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo. Poi da sola scalerà le classifiche, mentre la carriera e la tenuta fisica e psicologica di lui precipitano nella direzione opposta.

