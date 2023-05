Su Netflix c’è un film italiano da recuperare, una commedia che mischia le tinte del giallo alle risate

Se cercate un film italiano divertente e coinvolgente da vedere subito, abbiamo un suggerimento per voi. Su Netflix c’è una commedia con due attori molto amati dal pubblico, protagonisti di una truffa in stile americano. Loro chi? è il film che fa per voi!

Loro chi? è un film del 2015 diretto da Francesco Micciché e Fabio Bonifacci. Si tratta di una commedia divertente e amara nello stesso tempo. È un film sulla truffa e sull’inganno, come da tradizione della commedia all’italiana ma è anche un tema caro alla narrazione americana. I due registi sono stati candidati al David di Donatello 2016 come Miglior regista esordiente.

La trama della commedia Loro chi?

David ha 36 anni e un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la promozione da dirigente. Finalmente la sua occasione sembra arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la gloria e l’apprezzamento inseguiti da sempre.

Ma in una sola notte l’incontro con Marcello, un abile imbroglione aiutato da due avvenenti socie, cambierà il corso della sua vita. David perde tutto: fidanzata, casa e lavoro e per recuperare dovrà imparare l’arte della truffa proprio da colui che l’ha messo nei guai.

I due protagonisti della commedia in streaming su Netflix

Protagonisti di questa commedia visibile su Netflix sono due attori molto amati: Edoardo Leo (Smetto quando voglio, Lasciarsi un giorno a Roma, Perfetti sconosciuti) e Marco Giallini (Se dio vuole, Tutta colpa di Freud, Perfetti sconosciuti, nonché volto della serie Rocco Schiavone).

Il film è stato definito dalla critica “una pellicola spassosa e colorata, in cui le tinte del giallo si incrociano con la commedia e nulla è come sembra. Omaggio ai film sulle truffe della tradizione cinematografica italiana di un tempo, gioca sulla relazione tra due personaggi molto diversi tra loro”.

Guarda il trailer