Su Netflix c’è un film imperdibile, un thriller fantascientifico pieno di suspence che vi farà riflettere

Se ami i film che pongono dei quesiti esistenziali e vuoi guardare una pellicola che ti inchiodi alla poltrona, abbiamo il consiglio per te. Su Netflix è appena arrivato un thriller fantascientifico che racconta un mondo dove si possono acquistare anni di vita grazie ai soldi. Si intitola Paradise ed è ricco di suspence e di colpi di scena.

Su Netflix un thriller fantascientifico pieno di suspence

Paradise, diretto e scritto da Boris Kunz, è una produzione tedesca. Presentato in anteprima al Festival di Monaco, il film Netflix parte da un assunto drammatico: cedere anni della propria vita in cambio di denaro. Quanti anni saremmo disposti a vendere per vivere nella ricchezza? E chi comprerebbe questi anni e con essi l’eterna giovinezza?

Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: questo succede nel futuro non troppo lontano del film Paradise. Il metodo per trasferire anni di vita da una persona all’altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica AEON in un’azienda farmaceutica multimiliardaria.

Girato tra la Lituania e Berlino, Paradise è interpretato dagli attori Kostja Ullmann e Iris Berben. Nel cast anche Corinna Kirchhoff, Marlene Tanczik, Lisa-Marie Koroll, Alina Levshin, Lorna Ishema e Numan Acar.

La trama del film Paradise

Elena e Max hanno una vita felice. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia per sempre. Per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve cedere 40 anni della sua vita.

Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per la startup biotecnologica AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Scopre però che è stata proprio la CEO della società a ricevere quella quantità di tempo e non ha intenzione di rinunciarci. Così decide di rapirla e nulla sarà più come prima.

Guarda il trailer