Su Netflix c’è un film horror da vedere lontano dai tuoi colleghi

Se sei appassionato di slasher movie e ti annoiano i team building aziendali ecco il titolo che fa per te! Su Netflix è arrivato un film horror da vedere rigorosamente lontano dai tuoi colleghi. Si intitola Il convegno ed è una pellicola particolarmente inquietante e ricca di colpi di scena.

Su Netflix il film horror da vedere lontano dai colleghi

Il convegno è un film svedese diretto da Patrick Eklund tratto dall’omonimo romanzo di Mats Strandberg. Si tratta di un slasher movie, un sottogenere dell’horror in cui un maniaco omicida, di solito mascherato, terrorizza un gruppo di persone in uno spazio più o meno delimitato, impiegando armi da taglio e sistemi cruenti.

In un mix di terrore e comicità, il film è un susseguirsi di scene violente, colpi di scena, situazioni paradossali, volti deformati dalla paura. Il protagonista, in questa vicenda, non è tanto il maniaco assassino, come nel caso dei celeberrimi Michael Myers, Freddy Krueger e Jason Voorhees, ma il contesto lavorativo.

Il film su Netflix, infatti, racconta la storia di un gruppo di dipendenti municipali in ritiro in un luogo isolato sul lago Kolarsjön nei boschi svedesi per un team building che vengono attaccati da un killer mascherato. Lo scopo della pellicola è quello di dipingere una satira sul mondo del lavoro e sui rapporti tra colleghi, mettendone in luce le ipocrisie e le rivalità.

La trama del film Il convegno

Una conferenza di team building di un gruppo di dipendenti municipali si trasforma in un incubo quando cominciano a circolare accuse di corruzione che rovinano l’ambiente di lavoro. I colleghi sono riuniti in un’idilliaca cittadina di baite sulle rive di un lago, in una foresta, per i soliti discorsi di incoraggiamento ma anche per sviluppare nuove idee su un progetto controverso che suscita molti contrasti.

Quello che non sanno è che, nel frattempo, una misteriosa figura in maschera li sta osservando per mettere in atto un preciso piano di vendetta. E, al calare della notte, comincia la sua caccia ai partecipanti, uccisi uno per uno in un clima da slasher che non può lasciare indifferenti. Per sopravvivere, i colleghi dovranno imparare a collaborare sul serio.

