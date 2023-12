Hai voglia di vedere una storia di perdizione e riscatto e ami scoprire qualcosa in più sulle nuove tecnologie? Su Netflix c’è un film drammatico e avvincente che ti svelerà il mondo delle criptovalute. Si intitola Crypto Boy ed è una produzione deliziosamente familiare.

Su Netflix un film drammatico sulle criptovalute

Crypto Boy è un film olandese del 2023 diretto dal regista di origini egiziane Shady El-Hamus. I ruoli principali sono interpretati da Sabri Saad El-Hamus (Omar) e Shahine El-Hamus (Amir), rispettivamente padre e fratello del regista. La trama segue la storia di Amir, un giovane di origini egiziane, impiegato nel ristorante di famiglia, Burrito, gestito dal padre.

In seguito a un’accesa discussione con il padre, un giovane cade preda del fascino delle criptovalute e delle impossibili promesse di libertà finanziaria che gli vengono offerte da un losco imprenditore.

La trama del film Crypto Boy

Ad Amsterdam-Oost il giovane fattorino Amir (Shahine El-Hamus) sogna un futuro migliore, ma il suo presente è fatto di consegne a domicilio per conto di Burrito, il datato ristorante messicano del padre Omar (Sabri Saad El-Hamus). Nel frattempo nel quartiere, al posto dei negozi di alimentari sorgono bar di tendenza, ristoranti di sushi e palestre di fitness, ma il padre di Amir si ostina a ignorare tutte le sue idee per modernizzare Burrito.

Omar considera il figlio un fannullone, incapace di gestire il ristorante. Quando una grossa società immobiliare raddoppia l’affitto, padre e figlio sono ai ferri corti e rischiano di perdere per sempre casa e ristorante. Ma Amir pensa di risolvere tutti i loro problemi economici quando incontra un giovane e affascinante imprenditore di criptovalute, che promette facili guadagni attraverso il trading e gli investimenti. Per dimostrare al padre le sue capacità, Amir si butta a capofitto nella società di criptovalute in rapida crescita, mentre Omar osserva con amarezza il figlio che si allontana sempre di più.

