Su Netflix c’è un film di guerra che, tra realtà e finzione, ha stupito e affascinato pubblico e critica

Ti piacciono i film che mescolano storia e finzione e vuoi vedere, o rivedere, una pellicola davvero spettacolare? Su Netflix c’è un film di guerra, che mixa realtà e fantasia, ricco di suspense e tensione. Si tratta di Bastardi senza gloria e vanta un cast all star.

Su Netflix un film di guerra che mescola realtà e finzione

Bastardi senza gloria è un film del 2009 diretto da Quentin Tarantino che si è aggiudicato 8 nomination Oscar. Il regista americano rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l’Oscar. Un gruppo di soldati Usa è inviato a Parigi per uccidere Hitler.

Sono presenti scene molto violente, come da tradizione tarantiniana, ma la sceneggiatura è piena di ritmo e i dialoghi particolarmente accattivanti. E il cast è una vera e propria parata di stelle. Il livello è altissimo con attori hollywoodiani ma anche francesi e tedeschi.

Ci sono Brad Pitt (Senza via di scampo, Thelma & Louise, Sette anni in Tibet, Vi presento Joe Black, Fight Club, War Machine), Christoph Waltz (The Legend of Tarzan, Django Unchained, Carnage, I tre moschettieri), Michael Fassbender (300, Blood Creek, Jonah Hex, Jane Eyre, L’uomo di neve), Eli Roth (Terror Firmer, Aftershock, Clow).

E poi, ancora, recitano nel film su Netflix Diane Kruger (The Bridge, Troy, Jeremiah Terminator LeRoy), Daniel Brühl (L’alienista, Good Bye, Lenin!), Mélanie Laurent (L’amore nascosto, Mia e il leone bianco), Mike Myers (Fusi di testa, Bohemian Rhapsody), Léa Seydoux (Midnight in Paris, Mission: Impossible – Protocollo fantasma).

La trama del film Bastardi senza gloria

Nella Francia occupata dai tedeschi, Shosanna Dreyfus assiste all’esecuzione della famiglia per mano del Colonello nazista Hans Landa. Shosanna riesce miracolosamente a scappare e si rifugia a Parigi, dove, con una nuova identità, diventa la proprietaria di un cinema. Altrove in Europa, il Tenente Aldo Raine sta organizzando un gruppo di soldati ebrei, ingaggiati appositamente per un’azione punitiva nei confronti dei nazisti.

Conosciuti dal nemico come Bastardi, i membri della squadra di Raine, con la collaborazione dell’attrice tedesca Bridget Von Hammersmarke e l’agente segreto Bridget Von Hammersmark, tentano di portare a termine la missione di far cadere i vertici del Terzo Reich. Il destino li porterà in una sala cinematografica, proprio dove Shosanna è sul punto di mettere in atto la sua vendetta.

