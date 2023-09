Su Netflix c’è un film d’azione ricco di adrenalina, secondo capitolo di una saga ad alta tensione

Se cerchi un thriller ad alta tensione sulla falsariga dei classici anni Novanta, abbiamo il suggerimento per te. Su Netflix c’è un film d’azione ricco di adrenalina che ha riscosso grande successo in tutto il mondo. Si intitola The Equalizer 2 – Senza perdono ed è interpretato da un attore premio Oscar.

Su Netflix un film d’azione campione d’incassi

The Equalizer 2 – Senza perdono è un film del 2018 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola, sequel di The Equalizer – Il vendicatore, è un avvincente thriller ispirato alla serie tv degli anni Ottanta Un giustiziere a New York. La storia, ricca di adrenalina, riprende là dove si era conclusa nel primo capitolo.

Il film su Netflix è interpretato dal premio Oscar Denzel Washington nel ruolo dell’ex agente segreto, Robert McCall, colui che è sempre disposto a aiutare coloro che hanno bisogno e non hanno molte altre alternative davanti a loro. Si tratta della quarta collaborazione tra Washington e Fuqua dopo Training Day, il primo Equalizer e I magnifici 7, oltre che il primo sequel di Fuqua e Washington in tutta la loro carriera.

La pellicola ha avuto un ottimo riscontro al botteghino ed ha incassato nel mondo ben 190 milioni di dollari. Attualmente nelle sale c’è il terzo capitolo della saga, The Equalizer 3 – Senza tregua.

La trama del film The Equalizer 2 – Senza perdono

Robert McCall, in passato agente segreto, vive ora a Roxbury, un quartiere popolare di Boston, e si guadagna da vivere facendo l’autista e assistendo le persone che hanno dei problemi. Ma con l’aiuto della sua cara amica ed ex collega della Cia Susan Plummer continua ad operare in azioni anche complesse.

Susan, insieme a Dave York, un tempo collega di McCall, viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, dove un agente della Cia ha ucciso la moglie per poi spararsi. Lei e York si recano a Bruxelles. L’investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione.

