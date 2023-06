Su Netflix c’è un film d’azione, basato su una storia vera che nel 2013 ebbe un forte impatto in tutto il mondo

Se ami i film d’azione e vuoi passare una serata interessante, su Netflix c’è quello che fa per te. Un film tratto da una storia vera che merita di essere riscoperto se te lo sei perso. Si tratta di Boston caccia all’uomo, un lavoro firmato Peter Berg adattato dal libro Boston Strong del 2015 da Casey Sherman e dal giornalista Dave Wedge.

Al centro del film c’è una storia vera

Al centro del film è l’attentato avvenuto durante la maratona di Boston, il 15 aprile 2013, un evento che ha scosso gli Stati Uniti. Il lavoro racconta le conseguenze che un evento del genere porta con sé, soprattutto nei confronti degli agenti a cui si doveva l’ordine pubblico in quella circostanza.

Alla sua uscita, nel 2016, il lungometraggio non è stato molto pubblicizzato e non ha incassato moltissimo ma è stato accolto molto positivamente dalla critica. Sono state ben accolte soprattutto la regia e le interpretazioni degli attori protagonisti. Nel cast di questo film disponibile su Netflix ci sono attori d’eccezione come Mark Wahlberg (La tempesta perfetta, The Italian Job, Rock Star), Michelle Monaghan, John Goodman, Kevin Bacon e J.K. Simmons.

La trama del film d’azione disponibile su Netflix

Boston caccia all’uomo (Patriot’s Day) è basato su un fatto realmente accaduto: l’attentato alla Maratona di Boston del 15 aprile 2013. Il film con protagonista Mark Wahlberg nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Richard DesLauriers, è un thriller ad alta tensione con un ritmo adrenalinico.

Due bombe collocate durante la maratona provocarono tre vittime. Fbi e polizia braccarono i colpevoli.

Il film racconta la cronaca dettagliata di una delle più sofisticate e meglio coordinate caccia all’uomo nella storia recente. Un efficace racconto sullo straordinario coraggio dimostrato da tutta una comunità nella risposta al terrorismo in un evento che ha avuto un forte impatto in tutto il mondo.

