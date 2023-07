Su Netflix c’è un film da riscoprire, una drammatica storia vera ad alta tensione

Se cerchi un film poco conosciuto ma con un cast stellare, abbiamo il suggerimento che fa per te. Su Netflix c’è una pellicola ad alta tensione che racconta una storia vera, diretta e interpretata da due star di Hollywood. Il film si intitolo Sully ed è basato su una storia mai raccontata prima.

Su Netflix un film ad alta tensione da una storia vera

Sully è un film drammatico del 2016 poco conosciuto diretto da Clint Eastwood (Million Dollar Hotel, Gran Torino, Mystic River). Protagonista il grande Tom Hanks, interprete di pellicole indimenticabili come Forrest Gump, The Terminal, Prova a prendermi, Insonnia d’amore, Philadelphia, Big.

La pellicola disponibile su Netflix è basta sulla storia vera del disperato e miracoloso ammaraggio di un volo di linea a New York, chiamato Il miracolo sul fiume Hudson. Il film ricostruisce la storica impresa del pilota Chesley Sullenberger che il 15 gennaio 2009 compì un ammaraggio sul fiume Hudson, salvando tutti i 155 passeggeri.

Il film è tratto dall’autobiografia best seller “Highest Duty: My Search for What Really Matters”, scritta dal capitano Chesley Sullenberger con il giornalista Jeffrey Zaslow. Oltre a Tom Hanks (Sully) nel cast vi sono Aaron Eckhart (il co-pilota del volo US Airways 1549) e Laura Linney (la moglie di Sully).

La trama del film Sully

Il volo US Airways 1549 decolla da New York con 155 passeggeri a bordo. Al comando c’è Chesley “Sully” Sullenberger, ex pilota dell’Air Force con in curriculum molte ore di volo. Poco dopo il decollo l’aereo sbatte contro uno stormo di uccelli che provoca un’avaria ai motori.

Non disponendo di piste d’emergenza, Sully opta per un ammaraggio sull’Hudson, manovra rischiosa ma che si rivela vincente. Eroe per l’opinione pubblica, Sully però, viene messo sotto inchiesta per non aver seguito il protocollo, aver messo in grave pericolo l’equipaggio e i passeggeri, e dall’assicurazione è accusato di aver distrutto l’aereo. Solo una drammatica e conclusiva ricostruzione da parte dello stesso Sully riesce a far chiarezza sull’episodio.

