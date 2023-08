Su Netflix c’è un film crime tratto da un romanzo, per chi ama le storie di serial killer

Ami i thriller e le storie di serial killer? Ecco la proposta per te. Su Netflix c’è un film crime tratto da un romanzo di successo che ti appassionerà fino alla fine. Si tratta di Identità violate ed ha come protagonista la divina Angelina Jolie.

Su Netflix un film crime su un serial killer spietato

Identità violate (Taking Lives) è un film del 2006 diretto dal regista D.J. Caruso e adattato per il grande schermo dallo sceneggiatore Jon Bokenkamp. È tratto dal libro Ladro di vite di Michael Pye e vede al centro della trama un serial killer spietato.

Protagonista del film una coppia di attori molti amati. Si tratta di Angelina Jolie (Tomb Raider, Changeling, Ragazze interrotte) ed Ethan Hawke (Day, Boyhood, L’attimo fuggente).

Illeana Scott è una profiler dell’FBI che riesce a scoprire l’identità degli assassini di cui si occupa grazie a una particolare empatia nei loro confronti. Chiamata in Canada per risolvere il caso di un killer che assume la vita e l’identità delle sue vittime, cercherà di mettere in pratica le sue abilità.

Un’interpretazione, quella della Jolie, in realtà piuttosto discussa, grazie alla quale l’attrice ha ottenuto una nomination al Razzie Awards 2004 come peggior attrice.

La trama del film Identità violate

Arrivata in Canada sotto richiesta del detective Leclair, Illeana Scott deve investigare sugli omicidi di un presunto e misterioso serial killer che da anni agisce indisturbato, poiché assume l’identità delle proprie vittime dopo averle assassinate. L’agente FBI per prima cosa sottopone a interrogatorio James Costa, uomo che afferma di aver visto il viso del criminale mentre compiva l’ultimo delitto e ne fornisce un identikit.

Poco dopo si presenta alla polizia la signora Rebecca Asher, madre di Martin Asher, ragazzo con gravi problemi mentali, dichiarato morto venti anni prima. La donna afferma di aver visto il figlio su un treno diretto per il Québec. Dopo aver riesumato il corpo del ragazzo, si scopre che il cadavere è in realtà di un certo Matt Soulsby. A quel punto il principale sospettato degli innumerevoli delitti diventa proprio Martin.



