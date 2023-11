Su Netflix c’è un film comico pieno di battute divertenti e situazioni al limite dell’assurdo

Vuoi passare una serata in allegria e cerchi una commedia dissacrante e un po’ demenziale da vedere stasera? Su Netflix c’è un film comico americano divertente e caotico che ha riscosso tantissimo successo. Si tratta di Una notte da leoni e ti farà ridere a crepapelle con situazioni al limite dell’assurdo.

Su Netflix un film comico pieno di battute divertenti

Una notte da leoni è un film del 2009 diretto da Todd Phillips (Old School) e vincitore di un Golden Globe. La storia del film prende spunto da un evento realmente accaduto al produttore Tripp Vinson. Scomparso dalla sua festa d’addio al celibato a Las Vegas, Vinson si è ritrovato al risveglio in uno strip club con un conto molto elevato da pagare.

Dopo una folle notte a Las Vegas, per l’addio al celibato del loro amico Doug, tre amici si svegliano in una suite senza ricordare nulla e il futuro sposo è sparito. Cercheranno di ricostruire, attraverso i pochi indizi che hanno, come hanno trascorso le ultime dodici ore, nella speranza di ritrovare l’amico.

Protagonista del film su Netflix è Bradley Cooper (A star is born, American Sniper) insieme a Ed Helms (noto per la serie tv The Office), Zach Galifianakis (Masterminds – I geni della truffa), Justin Bartha (Il mistero dei templari, The good Fight). Nel cast anche Heather Graham e Sasha Barrese e un cameo del pugile Mike Tyson.

La trama del film Una notte da leoni

Per festeggiare al meglio il matrimonio del comune amico Doug, i tre compagni Phi, Stu e Alan hanno organizzato un grandioso addio al celibato a Las Vegas. Una notte che nelle intenzioni non dovrebbero dimenticare mai e della quale invece non serbano ricordo la mattina successiva, quando si risvegliano nella loro camera e scoprono che il futuro sposo è scomparso nel nulla.

Oltretutto, a Stu manca un dente, la suite dell’hotel è nel caos totale, finiscono per ritrovarsi faccia a faccia con una tigre e trovano un bambino nell’armadio. Per cercare di scoprire cosa sia successo e dove sia finito Doug i tre vivranno una serie di paradossali disavventure.

Guarda il trailer